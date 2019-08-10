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Akçakoca’da bayramda ulaşım ücretsiz

Akçakoca Belediyesi, vatandaşların huzur içinde bir Kurban Bayramı geçirmesi için gereken tüm tedbirleri aldı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:25
Akçakoca’da bayramda ulaşım ücretsiz

Akçakoca Belediyesi, vatandaşların huzur içinde bir Kurban Bayramı geçirmesi için gereken tüm tedbirleri aldı. Belediye ekipleri 24 saat görevinin başında olacak. Bayram boyunca ulaşım ücretsiz olacak.


Kurban Bayramı nedeniyle günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan Akçakoca Belediyesi, hizmetlerinin aksamaması için Zabıta, İtfaiye, Temizlik İşleri ve Ulaşım Hizmetleri müdürlükleri bayram süresince hizmet verecek. Vatandaşlar 11 Ağustos 2019 pazar günü başlayacak olan bayramın birinci gününden sona erdiği 14 Ağustos 2019 Çarşamba gününe kadar ücretsiz ulaşımdan yararlanacak.


Bayramın huzur içerisinde yaşanması için gereken tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Belediye Başkanı Okan Yanmaz “Bayram süresince Zabıta, İtfaiye, Temizlik İşlerine bağlı ekipler bir aksaklık yaşanmaması için 24 saat hazır bekleyecekler. Belediye otobüslerimiz dört gün boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak. Bütün hemşehrilerimin Kurban Bayramlarını şimdiden tebrik ediyor, bayramın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye ifade etti.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:25
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