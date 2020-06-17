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Aktüel

Akçakoca Devlet Hastanesinde normalleşme denetimi

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgınının ardından başlayan normalleşme ile birlikte hastanelerde de normalleşmeler devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 16:46:39 -
Akçakoca Devlet Hastanesinde normalleşme denetimi

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgınının ardından başlayan normalleşme ile birlikte hastanelerde de normalleşmeler devam ediyor. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yer alan Devlet Hastanesi’ne Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz tarafından normalleşme denetimi gerçekleştirildi.


Mart ayında Türkiye’de ilk korona virüs vakasının açıklanmasının ardından sınırlandırılan hayat şartları 1 Haziran itibari ile normalleşme sürecine başladı. Hastanelerde de pandemi kliniklerinin yanı sıra diğer kliniklerde hasta kabul etmeye başladı. Yoğunluk oluşmaması için randevulu sistem kabul edilmeye başlandı. Bu konularla ilgili olarak Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’da, sıkıntıların oluşmaması için hastanelerde incelemeler gerçekleştirmeye başladı. Müdür Yılmaz, son olarak Akçakoca İlçe Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek hastanede Pandemi kliniğinde yeni normalleşme sürecinde yapılan çalışmalar ve hastanede alınan önlemler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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