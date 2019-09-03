Akçakoca Belediyesinden okul çevrelerine temizlik

Akçakoca Belediyesi Park ve Bahçeler Şefliği, 2019-2020 eğitim öğretim yılı başında okulların çevre temizliğini sürdürdü.

Akçakoca İlçesi’ndeki öğrenciler, 2019 - 2020 Eğitim - Öğretim yılı dönemine tertemiz okullar da başlayacak. Akçakoca Belediyesi Park ve Bahçeler Şefliği bünyesinde oluşturulan ekip, tatil boyunca okul ve okul çevrelerinde temizlik faaliyetleri yürüttü. Ekipler, Akçakoca ilçesindeki tüm okul ve çevrelerinde temizlik yaparak öğrencilerin yeni döneme tertemiz okullarda girmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Şefliği ekipleri, "Daha temiz bir Akçakoca için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.