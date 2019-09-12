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Akçakoca Belediyesi ekiplerinden denetim

Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okulların başlaması ile birlikte, Akçakoca’da bulunan kırtasiyelerde çeşitli ürünler üzerinde fiyat, etiket ve uygunluk denetimi yaptı.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:37
Akçakoca Belediyesi ekiplerinden denetim

Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okulların başlaması ile birlikte, Akçakoca’da bulunan kırtasiyelerde çeşitli ürünler üzerinde fiyat, etiket ve uygunluk denetimi yaptı.


2019-2020 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla beraber, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi için Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Akçakoca’da bulunan kırtasiyelerde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, ürünlerin sertifikaları kontrol edilerek, üretim yerleri ve içerisinde barındırdığı kimyasal karışım değerleri ile, fiyat kontrolü yapıldı.


Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri,kırtasiyelerbaşta olmak üzere çeşitli ürün yelpazesindeki ürünlerin fiyat, etiket ve son kullanma tarihi ile TSE uygunlukdenetimini yaptı. Yapılan denetimlerde belirtilen kriterlere uymayan firmalara uyarılar verilirken, istenilen kriterleri sağlayan firmalara ise uygunluk belgesi düzenlenerek başarılar dilendi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:37
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