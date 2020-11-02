Akçaağaç şurubu (çınar pekmezi) nedir, akçaağaç şurubu neyden yapılır?

Ülkemizde çınar pekmezi olarak da bilinen akçaağaç şurubu faydası ile her damlada şifa taşır ve yapımı da oldukça zahmetlidir.

Kuzey Amerika’da yaşayan yerliler tarafından bulunan akçaağaç şurubu bir diğer adı ile Maple şurubu ilk kez 19. yüzyılda yerliler dışında başka insanlar tarafından da tadılmaya başlandı.

Akçaağaç şurubu neyden yapılır?

Akçaağaç şurubu, akçaağaçtan elde edilen tatlı bir şurup. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da yoğun olarak waffle ve pankek ile beraber tüketilir. Şurubun içinde yoğun olarak sükroz bulunur.

Avrupalıların Amerika'ya ayak basmasından önce, Algonquin halkı tarafından sinzibuckwud adıyla üretilen şurup, ağacın gövdesine bir kesik atılarak ya da musluk bağlanarak özsuyunun biriktirilmesiyle elde edilir. Sonra da kaynatılarak kıvamına gelir ve hazırlanır.

Akçaağaç şurubu Türkiye'de üretiliyor mu?

Dünyada en çok Kanada'da üretilmektedir. Amerika'da ise en çok üretim yapılan eyalet Vermont'tır.

Türkiye’de Marmara, Ege, Trakya ve Karadeniz bölgesinde akçaağaçlar bulunmaktadır.

Ancak akçaağaç şurubu Türkiye sınırlarında üretilmeyen bir şurup çeşididir.

Akçaağaç şurubu faydaları nedir?

Baldan biraz daha sıvı bir yapısı olan Akçaağaç şurubu, 24 tür antioksidan içerir.

Akçaağaç şurubu, beyin hücrelerini korur ve bu nedenle Alzheimer hastalığına karşı koruyucudur.

Yediklerinize lezzet katmanın en sağlıklı yollarından biri akçaağaç şurubu kullanmaktır.

Antiseptik ve antibakteriyel özelliğiyle iltihaplı bölgelerin daha hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur.