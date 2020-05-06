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Ekonomi

Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi

Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz: - "Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaları için yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranlarıyla ve bütçelerine uygun farklı ödeme seçenekleri ile kredi kullanma imkanı sunuyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-05-06 16:05:01 -
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi

İSTANBUL (AA) - Akbank, yüzde 0,99'dan başlayan faizlerle "Ramazan Bayramına Özel İhtiyaç Kredisi" kampanyası başlattı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Akbank'tan ihtiyaç kredisi kullanacak Akbank müşterileri, kredilerinin ilk taksitlerini de 3 aya kadar erteleyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, şunları kaydetti:

"Olağanüstü günlerden geçtiğimiz bu dönemde her türlü kolaylığı müşterilerimize sunmak birinci vazifemiz. Müşterilerimiz sevdiklerinin fiziken yanında olamasa da biz Akbank olarak bu bayramın buruk geçmemesi için elimizden geleni yapmaya hazırız ve bu amaçla her zaman olduğu gibi bu dönemde de müşterilerimizin yanındayız.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaları için yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranlarıyla ve bütçelerine uygun farklı ödeme seçenekleri ile kredi kullanma imkanı sunuyoruz. Kredi kullanmak isteyen müşterilerimiz 7/24 Akbank Mobil aracılığıyla kredi başvurularını yapabilir ya da dilerlerse 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi'mizi arayabilir veya kendilerine en yakın Akbank şubesi ile kolayca iletişime geçebilirler."


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