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Ekonomi Akbank'a "Çalışan Bağlılığı Özel Başarı Ödülü"
Ekonomi

Akbank'a "Çalışan Bağlılığı Özel Başarı Ödülü"

Akbank, Türkiye'de bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen "Kincentric En İyi İşyerleri Programı" kapsamında, 2019 yılı Çalışan Bağlılığı Özel Başarı Ödülü'ne layık görüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:49:07 -
Akbank'a "Çalışan Bağlılığı Özel Başarı Ödülü"

İSTANBUL (AA) - Akbank, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Kincentric tarafından Türkiye'de bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen "Kincentric En İyi İşyerleri Programı" kapsamında 2019 yılı Çalışan Bağlılığı Özel Başarı Ödülü'nü aldı.

Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, kuruluşlarından bugüne Akbanklılarla birlikte büyük başarılara imza attıklarını belirtti.

Anapa, şunları kaydetti:

"Geleceğe hazırlanırken de, gelişim odaklı, yenilikçi ve çok yönlü çalışanlarımızın, sahip olduğumuz en önemli değer olduğuna inanıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın geri bildirimleri ışığında çalışan deneyimini geliştirmeye yönelik projelerimizi şekillendiriyoruz. Odağımıza Akbanklıları aldığımız organizasyon prensiplerimizle, geleceğin bankacılık kültürünü oluşturmaya devam edeceğiz. Akbanklıların gösterdikleri bağlılık doğrultusunda kurumumuzu bir adım ileri taşıma azmi bizleri gururlandırıyor."

Kincentric Türkiye Kurucu Ortağı Cengiz Gürleyik ise Kincentric Best Employers araştırmasının tamamen çalışan deneyimine dayandığını; katılımcı şirketlerin çalışmayı, seçilmiş bir gruba değil, tüm çalışanlarına açtıklarını, dolayısıyla araştırmanın işin mutfağında yapıldığını belirtti.

Bu nedenle çıkan sonuçların kritik önem taşıdığını belirten Gürleyik, çalışan deneyimini geliştirmenin, markanın dışarıdaki algısını değiştirmekten daha zor olduğunu kaydetti.

Gürleyik, "Zor da olsa şirket ve çalışan arasında kurulan bağlılık ilişkisi sadece kuruma değil çalışanlara da fayda sağlıyor. Bağlı olmak kendini sadece işe adayıp sosyal hayattan kopmak değil, enerjik çalışıp katma değer yaratırken, işte iyi bir gün geçirmek anlamına da gelir ve iş tatminini de arttırır." ifadelerini kullandı.

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