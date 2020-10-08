Akbank UniChallenge'a Türkiye ve yurt dışından 685 öğrenci başvurdu

İSTANBUL (AA) - IAB tarafından Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin desteğiyle 2015 yılından beri düzenlenen ve 3 yıldır Akbank'ın ana sponsorluğunda gerçekleşen Akbank UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle UniChallengerlar ile bir kez daha online ortamda buluştu.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, eğitime 114 üniversiteden Türkiye geneli ve yurt dışından 685 öğrenci başvurarak "Neden Dijital?" sorusuna cevap aradı.

Online olarak 21 Eylül-2 Ekim'de düzenlenen iki haftalık kampa, Türkiye geneli ve yurt dışından yapılan 685 başvuru arasından IAB Eğitim Yürütme Kurulu tarafından 60 üniversite öğrencisi ve yeni mezun seçildi.

Akbank tarafından belirlenen konu doğrultusunda hazırlanan sunumlar arasından ilk 3'e giren ekipler IAB üyesi firmalarda 1 aylık staj imkanı elde etti. Birinci olan ekip üyeleri aynı zamanda Hopi'nin Paracık ödülünün de sahibi oldu.

Söz konusu programa yapılan 685 başvuru, 48 şehir ve 114 üniversiteye yayıldı. Seçilen öğrencilerin 32'si İstanbul'dan, 8'i İzmir’den, 7'si Eskişehir'den, 6'sı Ankara'dan gelirken Antalya, Edirne, Kocaeli, Konya, Niğde, Sakarya ve Hollanda'dan birer öğrenci katıldı.

Üniversitelerin 3'üncü ve 4'üncü sınıfları ile yeni mezun öğrenciler UniChallenge'da geçirdikleri iki hafta boyunca Dijital'i sektör profesyonellerinden dinleyerek sektörü yakından tanıdı. Eğitim boyunca yapılan oturumlar sayesinde başarılı vaka örneklerini incelediler, sektörün önde gelen isimleriyle sohbet etme imkanı buldular. Böylece "Dijital Reklamcılık" alanındaki kariyer imkanlarına nasıl ulaşılabileceklerinin yollarını keşfettiler. Eğitim kampına katılanlar, derslerin yanı sıra aynı zamanda mentorlarıyla birlikte 6 kişilik gruplar halinde sunumlarını hazırladılar.





- "Büyük kazanımlarımız oldu"





Açıklamada görüşlerine yer verilen katılımcılardan, Bahçeşehir Üniversitesi'nden Denis Donikyan, "İki haftada dijital pazarlamanın okulunu okuduk ve mezun olduk diyebileceğim kadar büyük kazanımlarımız oldu ancak benim UniChallenge denildiğinde aklıma ilk gelecek şey sanıyorum uzaktan uzağa dahi olsa kurduğum arkadaşlıklar olacak. Özellikle yeni normale ayak uydurmakta, evden çıkmakta hala zorlanan benim için Unichallenge; eğitimin yanı sıra sosyalleşmenin de en keyifli yollarından biri oldu. Farklı şehirlerden o kadar güzel insanlarla tanışıp kaynaştım ki bunun benim için yeri paha biçilemez değerde. Yıllar sonra bile bir araya gelebileceğim, daima iletişimde olacağım kişileri hayatıma kattığı için Unichallenge'a çok ama çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Beykent Üniversitesi'nden Emrehan Eralp de UniChallenge'ın kendisi için dünyanın en büyük sürprizi olduğunu belirterek, "Hayatımda ilk defa, takımımla eşleştiğim andan itibaren sabah 12, akşam 12 toplantı yapmaktan yorulmadım, enerjik uyandım, enerjik yattım, müthiş arkadaşlıklar edinildi. Bir daha olsun bir daha girerim. Mentorlarla oluşan bağ ve arkadaşlık paha biçilemez. Müthiş..." değerlendirmesinde bulundu.





- "UniChallenge bana yol gösterdi"





Galatasaray Üniversitesi'nden Ilgın Nehir Ağca ise şunları kaydetti:

"Çok yoğun, yorucu ama verdiğim emeğin ve vaktin karşılığını yüzde 100 aldığım bir 2 haftaydı. Sektöre dair çok önemli isimlerden çok önemli bilgiler kaptım. Kariyer olarak ilerlemek istediğim yol için de bana çok iyi bir rehber oldu. UniChallenge beni motive etti, bana yol gösterdi, sektöre dair beni heyecanlandırdı ve hırslandırdı. Bir sürü şey öğretti ama öğrenecek daha ne kadar çok şeyim olduğunu gösterdi. Daha fazlasını öğrenmek için sektöre girmeye can atıyorum."

ODTÜ'den Mertcan Yükselsin, "UniChallenge benim gözümde hem eğlendiğim hem öğrendiğim, sektörü tanımama olanak sağlayan yeni yüzlerle tanışmaktı diyebilirim. Bu sayede becerilerimi, yeteneklerimi reklamcılık, ajans gibi ortamlarda nasıl şekillendirmem gerektiğini öğrenmiş oldum. UniChallenge benim için gerçekten 'eşsiz' bir tecrübeydi." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Üniversitesi'nden Sena Kaya da "UniChallenge, aslında çok sevdiğiniz bir filmi izlemek veya kitabı okumak gibi... Hem hayatınıza dokunuyor hem de zaman geçse de hep hatırlamak yeniden izlemek, okumak istiyorsunuz. Programda olan eğitmenlerimizin anlattığı bilgiler benim için çok değerliydi. Kariyerimde ilerlerken arkama dönüp baktığımda 'iyi ki katılmışım' diyeceğim sayılı şeylerden biri olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Üniversitesi'nden Serkan Horasan ise 2 haftalık eğitimin ardından öğrendiklerini yansıtabileceği bir kampanya yaratmanın harika bir deneyim olduğunu aktararak, "Gerçek bir markaya gerçek bir briefle çalışıyor olmak, beni sektörden biriymişim gibi hissettirdi. Bana bu fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





- İlk 3 ekip





Yapılan sunumlar sonrası 10 grup arasından seçilen ilk 3 ekip üyeleri şöyle:

"Birinci Ekip-Grup 5: Elif Oğuz-Akdeniz Üniversitesi, Oğulcan Patlar-Marmara Üniversitesi, Sahil Şensöz-Boğaziçi Üniversitesi, Serkan Horasan-Anadolu Üniversitesi, Şevval Pınar Güler-Dokuz Eylül Üniversitesi, Zeynep Sıla Karataş-Kadir Has Üniversitesi, mentor-Sinan Çilek

İkinci Ekip: Doruk Uygunlar-Başkent Üniversitesi, Elif Sırtlayan-İstanbul Üniversitesi, İdil Şentürk-Anadolu Üniversitesi, Oğuz Zeybek-Boğaziçi Üniversitesi, Sena Kaya-Kocaeli Üniversitesi, Tuğba Akçay-Yıldız Teknik Üniversitesi, mentor-Maral Engür

Üçüncü Ekip: Aslıhan Murat-İstanbul Üniversitesi, Defne Tural-Özyeğin Üniversitesi, Eda Yalçıner-Dokuz Eylül Üniversitesi, Emrehan Eralp-Beykent Üniversitesi, Ramazan Hazır-Boğaziçi Üniversitesi, Zeynep Buse Şogur-Anadolu Üniversitesi, mentor-Ceylan Cangül."