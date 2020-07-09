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Aktüel

Akbank Sanat'ın kısa film kanalı yayına başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-09 16:26:52 -
Akbank Sanat'ın kısa film kanalı yayına başlıyor

İSTANBUL (AA) - Akbank Sanat, Akbank Kısa Film Festivali kapsamında kısa filmlerin çevrim içi izlenmesine olanak sağlayacak bir yeniliğe imza atıyor.

Geçtiğimiz yıl 74 ülkeden toplam 2 bin 217 kısa filmin başvurduğu festival, "Ulusal Yarışma", "Uluslararası Yarışma" ve "Forum Senaryo Yarışması"nın yanı sıra birçok gösterim bölümlerinden oluşuyor.

Sinema sanatında öncü role sahip kısa filmler için bir platform oluşturma hedefiyle 16 yıldır düzenlenen Akbank Kısa Film Festivali, 8 filmlik seçkiyi izleyicilerin beğenisine sunacak.

Sinemaseverler, Akbank Sanat YouTube hesabı üzerinden oluşturulan Kısa Film Kanalı'nda ödüllü yerli ve yabancı kısa filmlere Türkçe alt yazı seçeneğiyle ulaşabilecek.

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