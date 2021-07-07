Akbank müşterileri 6 Temmuz’dan bu yana hesaplarına ulaşamıyor. Sorun 7 Temmuz’da da devam ediyor. Milyonlarca kişi ‘Akbank ne zaman düzelecek?’ sorusuna cevap arıyor. Peki, Akbank bugün düzelir mi?

Akbank düzeldi mi? Akbank ne zaman düzelir?

Akbank, müşterilerinden özür diledi ve sorunun en kısa zamanda çözülmesi için çalışıldığını duyurdu. Akbank’tan yapılan açıklamada, “06.07.2021 tarihinde başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir. Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir. Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşılabilirler. Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz” denildi.

Müşterilerin hesaplarına ne zaman ulaşacağı ise henüz açıklanmadı.

Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaşı uzatıldı mı?