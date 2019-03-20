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AKAUM ve EFSAD’tan “Sade” fotoğraf sergisi

Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKAUM) tarafından düzenlenen “Sade” fotoğraf sergisi İletişim Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu’nda açıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:20
AKAUM ve EFSAD’tan “Sade” fotoğraf sergisi

Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKAUM) tarafından düzenlenen “Sade” fotoğraf sergisi İletişim Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu’nda açıldı.


Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD), “Bir Ses Ver fotoğraf” grubunun fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışına; AKAUM Müdürü Doç. Dr. Zerrin Sungur Taşdemir, Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Dr. Mine Karakuş Yetkin, AKAUM yönetim kurulu üyeleri ile öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Açılışta konuşan AKAUM Müdürü Doç. Dr. Zerrin Sungur Taşdemir, “Bu sergide, minimalist bir yaklaşımla, hayatta daha az olan şey, daha çok şey söyler anlayışıyla fotoğrafları buluşturduk” dedi. AKAUM’un bilimsel faaliyetlerinin yanında kültürel ve sanatsal faaliyetlerinin de olduğunun altını çizen Sungur Taşdemir, “Bu serginin bizimle ilişkilendirilebilecek bir boyutu da tamamının kadın fotoğrafçılardan oluşmuş olması ve iki kurumun da kendi içerisinde organik bağlarının olmasından geliyor. Bu şekilde ortak çalışmalarımız devam ediyor. Biz de Üniversitemizde böyle bir etkinliğe ev sahibi olmaktan memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.


Ayşe Güzin Özlü, Çiçek Kıral, Ebru Baysan, Elif Canarslan, Fikriye Yarlıgan, Funda Can Çuvalcı, Hilal Keskin Özay, Semra Bayar, Semra Eyidil, Şükran Tatlıdil ve Tuğba Topçu Dönmez’in fotoğraflarının yer aldığı sergi, 29 Mart Cuma gününe kadar ziyaret edilebilir.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:20
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