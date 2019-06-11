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Akasya Sokak Lezzetleri Festivali 15 Haziran’da başlıyor

Türk mutfak kültürünün enfes sokak lezzetleri 15-16 Haziran’da Akasya Sokak Lezzetleri Festivali’nde tadılacak.

11 Haziran 2019 Salı 11:25
Akasya Sokak Lezzetleri Festivali 15 Haziran’da başlıyor

Türk mutfak kültürünün enfes sokak lezzetleri 15-16 Haziran’da Akasya Sokak Lezzetleri Festivali’nde tadılacak.



Türk mutfak kültürünün enfes sokak lezzetleri Akasya Sokak Lezzetleri Festivali’nde pişirilecek. Türkiye’nin çeşitli yörelerine ait 1001 lezzetin tecrübe edileceği festivalde; keyifli atölye çalışmaları ile müzik performansları da olacak. Dönerden kokorece, midye dolmadan lokmaya; sokağın tüm lezzetlerinin yer alacağı festivalde misafirlerin ruhunu da doyuracak.


Ayrıca festivalde; 15 Haziran Cumartesi günü yeni neslin sevilen şarkıcısı Berfu Sarıbaz, 16 Haziran Pazar günü ise latin müzik orkestrası Gabriela Sainz De Rozas & Son de Cuba muhteşem sahne performanslarıyla katılımcılara eğlenceli bir hafta sonu fırsatı sunacak.


Akasya Sokak Lezzetleri Festivali, Akasya’daki Retro Lunapark’ta düzenlenecek.



Sanat, hayalgücü ve eğlence


Festival süresince Akasya eğlencenin yanı sıra çocukların hayalgücü gelişimine de sanatla katkı sağlamaya devam edecek. 3-12 yaş grubu geleceğin potansiyel sanatçıları saat 12.00 ila 18.00 arasında ‘Türk Ressamları Atölyesi’nde buluşacak. Müzede yer alan ve Türk resmine yön veren ünlü sanatçıların hayatı ve eserleri ışığında unutulmaz bir hafta sonu geçirecek olan minik misafirler, hem kendi eserlerini oluşturacak, hem de Türk resim tarihini keşfe çıkacak.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:25
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