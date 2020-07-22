Akasya çayı nelere iyi gelir? Akasyanın inanılmaz faydaları...

Baklagiller ailesine ait olan akasya, hoş kokusunun yanı sıra zengin içeriği ile birlikte sağlığa da inanılmaz faydalar sağlar. Akasya, içeriğinde yüksek miktarda asparagin, robinin, tanen, indul ve antranil asidi barındırır. Yüzyıllar boyunca alternatif tıpta doğal ilaç olarak kullanılan akasya, özellikle kabızlık problemine birebir gelir.

İşte akasyanın inanılmaz faydaları...

- Zihin açıcıdır.

- Yorgunluk ve strese karşı birebir gelir.

- Göğüs ağrılarına karşı oldukça etkilidir.

- Akciğer ve boğazlardaki enfeksiyonlu hücreleri temizler. Nefes borusundaki hücrelerin mutasyona uğramasını engeller.

- Bronşları temizler, kuru öksürüğü keser.

- Taze olarak kaynatılıp gargara olarak kullanılabilir. Böylece ağız içi yaraların iyileşmesini sağlar. Ayrıca diş etlerini güçlendirir, ağız kokusunu önleyici etkisi vardır.

- Vücuttaki toksinlerin ter yoluyla atılmasını sağlar.

Kronik uykusuzluğa karşı doğal ilaç: Akasya çayı

Uzmanlar, özellikle kronik uykusuzluk sorunu yaşayanlara akasya çayını tavsiye etmektedir. Gece uyumadan 1 saat önce içilen akasya çayı, rahat bir uyku sağlar.

Akasya çayının hazırlanışı

20 gram kurutulmuş akasya, iki su bardağı suya eklenerek kaynatılır. İçerisine bir damla limon ve bir çay kaşığı bal eklenir. 5 dakika bekletildikten sonra süzerek tüketilir.