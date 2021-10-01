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Gündem Akaryakıttan sonra gıda sektörü de çöktü! Aylık 37 bin liraya kasap aranıyor
Gündem

Akaryakıttan sonra gıda sektörü de çöktü! Aylık 37 bin liraya kasap aranıyor

Brexit süreci ve koronavirüs salgınının etkisiyle sektörlerde işçi sıkıntısı yaşamaya başlayan ülkede bu durumun son örneği kasaplıkta görüldü. Akaryakıt sektörünün çökmesinden sonra ülkede gıda sektörü de sekteye uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 11:53:00 -
Akaryakıttan sonra gıda sektörü de çöktü! Aylık 37 bin liraya kasap aranıyor

Benzin tedariki konusunda eksikliğin ortaya çıktığı ve istasyonlarda uzun araç kuyruklarının oluştuğu İngiltere, şimdi de yeni bir krizle karşı karşıya.

İngiltere'de kasap sıkıntısı yaşanırken, bu Noel'de parti yemeklerinin kıt olacağına dair uyarılar yapılıyor.

Bin yabancı kasap alma hazırlığı

Kasap eksikliğinin gündeme getirildiği Times gazetesinin haberinde, İngiliz bakanların ülkeye 1000 kadar yabancı kasabın girmesine izin vermek için vize kısıtlamalarını hafifletme planını masaya yatırdıkları kaydedildi.

Ancak İçişleri Bakanı Priti Patel'in, endüstrinin serbest dolaşıma geri dönmek için daha geniş bir baskının parçası olduğu endişeleriyle vize kararına direndiği belirtildi.

Aylık maaş 37 bin lira

Haberde, Birleşik Krallık’ta donanımlı bir kasabın yılda 37 bin sterlin (yaklaşık 442 bin TL) kazanabildiği kaydedildi. Bu da ayda yaklaşık 3 bin sterline (37 bin TL) tekabül ediyor.

15 bin işçi açığı var

İngiliz Et İşleyicileri Birliği, endüstrinin yaklaşık 15 bin işçi açığı olduğunu söylüyor.

Açıklamada, "Bu yıl haziran veya temmuzdan itibaren Noel yemeği üretmemiz gerekiyordu ancak bunu şimdiye kadar yapmadık. Dolayısıyla parti yemeklerinde kıtlık olacak." denildi.

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