Akaryakıtta vergi indirimi! Motorine indirim bekleniyor: Peş peşe yeni gelişme! Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları son dakika gelişmeleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmaya göre değişim gösteren akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Küresel resesyon endişeleriyle birlikte brent petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken 21 Nisan'da akaryakıt fiyatlarına çifte indirim gelmişti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarına bir indirim daha bekleniyor. İşte 24 Nisan 2023 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...

TESK'ten akaryakıtta vergi indirimi talebi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ÖTV muafiyetinin esnaf ve sanatkar camiasını sevindirdiğini ifade etti.

Palandöken, "Aynı müjdeyi ticari araçlar için akaryakıtta da bekliyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan; taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnafın aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyeceğini açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARINA ÇİFTE İNDİRİM GELDİ!

21 Nisan itibarıyla benzin grubu için 1 lira 21 kuruş ve motorine ise 91 kuruşluk bir indirim geldi.

BENZİN FİYATINDA İNDİRİM-ZAM VAR MI?

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Benzin fiyatlarına 21 Nisan tarihinde 1,21 TL'lik indirim geldi. Benzin fiyatlarında yeni bir indirim ve zam beklenmiyor.

MOTORİN FİYATLARINDA İNDİRİM BEKLENİYOR!

21 Nisan'da 0,91 TL indirim uygulanan motorin fiyatlarına 25 Nisan Salı günü itibarıyla 0,47 TL'lik indirim yapılması bekleniyor.

AKARYAKIT İNDİRİMİNİN ARDINDAN BENZİN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Motorin fiyatlarına 0,47 kuruşluk indirim uygulanması halinde litre fiyatı İstanbul Anadolu Yakasında 19,63 TL'den satılacak.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 24 NİSAN 2023

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,21 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,10 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,25 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,61 TL

Motorin fiyatı: 20,50 TL

LPG fiyatı: 10.45 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,59 TL

Motorin fiyatı: 20,59 TL

LPG fiyatı: 10,3 TL

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