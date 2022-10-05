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Ekonomi Akaryakıtta vatandaşları üzen zam yapıldı
Ekonomi

Akaryakıtta vatandaşları üzen zam yapıldı

Akaryakıt ürünlerinden olan kalyak, fuel oil ve yüksek kükürlü fuel oil fiyatlarına gece yarısı zammı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 08:42:00 -
Akaryakıtta vatandaşları üzen zam yapıldı

Akaryakıt ürünlerinden kalyak, fuel oil ve yüksek kükürlü fuel oil fiyatına zam geldi. Yüksek kükürtlü fuel oilin litre fiyatı 1 lira 24 kuruş arttı.

Akaryakıt ürün fiyatlarına zam geldi. Kalyak, fuel oil ve yüksek kükürlü fuel oil fiyatı gece yarısı zamlandı.

Kalyak fiyatları 46 kuruş zamlanırken fuel oil fiyatı 31 kuruş ve yüksek kükürtlü fuel oilin litre fiyatı ise 1 lira 24 kuruş arttı.

Son fiyatlar

Zamların ardından İstanbul'da pompa fiyatları değişti. Yeni zamlarla birlikte kalorifer yakıtı (kalyak) fiyatı 19,23 TL/lt, fuel oilin fiyatı 16,39 TL/lt ve yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı ise 10,59 TL/lt oldu.

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Yorumlar

vatandaş

sayın akit hani kallavili indirim geliyordu. gele gele kallavili bindirim geldi.
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