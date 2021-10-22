Akaryakıtta ötv sıfıra çekildi fahiş fiyat artışının önüne geçildi

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Küresel enerji piyasalarında rekor kıran fiyatların ekonomilerin salgın sonrası toparlanma çabalarını sekteye uğrattığını ve ithalata bağımlı ülkeler için oluşacak yüksek enerji faturalarının kırılganlıkları artırdığının altını çizen Aktaş, “Nitekim Avrupa’da akaryakıt fiyatlarına baktığımızda vergi oranı olarak OECD ülkeleri arasında Türkiye akaryakıttan en az vergi alan yedinci ülke konumunda olmasına rağmen eşel mobil sistemi ile sıfırlanan ÖTV nedeniyle OECD ülkeleri arasında akaryakıtta KDV dışında vergi almayan tek ülke konumundadır. Vergi Almanya’da yüzde 63,9, Fransa’da yüzde 64,4 ve İngiltere’de ise yüzde 65,1’dir. OECD ülkeleri arasında benzinden en fazla vergi alan ülke ise yüzde 67,8 ile Finlandiya. Normal şartlarda Türkiye ise yüzde 52,7 oranı ile benzinden en az vergi alan yedinci ülke konumunda iken halkı akaryakıt zamlarından korumak için geliştirdiği eşel mobil sistemi ile bu oranı sıfıra çekmiştir. Bu oranın şu ana kadar bir yıllık maliyeti de yaklaşık 34 milyara ulaşmıştır. Açıklanan enflasyon etki raporuna göre bu rakamın yıl sonunda yaklaşık 46 milyar lira civarlarına ulaşması beklenmektedir” dedi.

Benzinin litresi 11 liraya çıkabilirdi

Devletin eşel mobil sistemini geliştirmemiş olması halinde fiyatlara benzinde 2 lira 53 kuruş, motorinde 2 lira 5 kuruş ve LPG de litrede 1 lira KDV eklenmek zorunda kalınacağına dikkat çeken Aktaş, “Bu da benzinde fiyatın litrede 11 liraya çıkması demekti. Sendika olarak görüşümüz devletin vergisel kaynaklarının çeşitliliğini ve tahsilatlarını geliştirerek ÖTV’den kaynaklı bu kaybını telafi etmek yoluna gidip eşel mobil sisteminden gelen yükü taşımaya devam edeceği yönündedir. Eğer zorunlu bir durum oluşursa mayıs ayında olduğu gibi kısmı oranda ÖTV iyileştirmesine gitmesi de mümkündür” şeklinde konuştu.

Zammı EPGİS ya da istasyonlar belirlemiyor

Aktaş, kamuoyunda akaryakıt zamlarının EPGİS ya da akaryakıt istasyonlarınca belirlendiğine dair yanlış bir algı bulunduğunu vurgulayarak, “Zamlara ne biz ne de istasyonlar karar veriyor. Akaryakıt istasyonlarının değişmeyen cüzzi bir kâr marjı bulunuyor. Fiyatlar MED PLATT Genova/Lavera piyasasında günlük açıklanan işlenmiş ürün fiyatları ile o günkü döviz kuruna göre belirleniyor. Rafineri satış fiyatlarına vergi eklenmesinden sonra ise depo satış fiyatları oluşuyor ve böylece vatandaşa sunulan akaryakıtın fiyatları ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.