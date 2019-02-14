Akaryakıtta kayıt dışılıkla etkin mücadele çağrısı

Ergaz & Bluepet Genel Müdürü Abubekir Yağız, akaryakıtta kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini ve etkin denetim yapmaları çağrısında bulundu.

2019 yılında Ergaz olarak yüzde 20 satış artışı ve Bluepet olarak 60.000 ton/yıl satış hedeflediklerini belirten Yağız, şunları söyledi: “Yetkili mercilerden bu noktada kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini ve etkin denetim yapmalarını bekliyoruz. Akaryakıtta KDV kaçağını önlemek için KDV‘nin yüzde 1‘e indirilmesi, indirilen kısmın ÖTV‘ye eklenmesi uygun bir çözüm olacaktır. Ayrıca, petrolde ihrakiyeli satışların amacına uygun bir hale getirilmesi de milletimizin faydasına olacak ve aynı zamanda haksız rekabeti de ortadan kaldıracaktır.”

Tasarruf çağrısı

2018 yılında üretim ve genel giderlerin yüzde 60 arttığına dikkat çeken Yağız, şirket çalışanlarına ise şöyle seslendi: “Bu maliyetleri minimize etme noktasında gereken adımları atmanızı bekliyorum ve bu konuda gayret ve samimiyet göstereceğinizden eminim. 2018 yılında tüp imalatına 3 milyon TL harcadık, bu konuda da Tesis Müdürlerinden; stoklu dolum, bakım, kontrol, enerji ve işgücü tasarrufu, bayilerimizden de tüpe sahip çıkmaları konusunda sorumluluk almalarını bekliyoruz.

Çalışanlara cesur olun risk alın mesajı verdi

Enerji sektöründe ülkemizin en güçlü firmalarından biriyiz. Köklü bir geçmişe sahip, marka değeri yüksek olan bir firmayız. Hepimiz bu bilinçle hareket edip, hedeflerimizi sürekli yüksek tutmak zorundayız. Çalışanlarımız satış performansını artırmak için daha fazla risk almalı, cesur olmalı ve sürekli yeni hedefler belirlemeli. Geçici başarısızlıkların kendilerini yenmesine izin vermemeli ve motivasyonunu kaybetmemeli. Motivasyon ve heyecan olmadan, sorumluluk almadan başarılmış hiçbir şey yoktur. Pozitif düşünmeli; pozitif düşünce özgüveni harekete geçiren en önemli etkendir.”