Akaryakıtta indirim kesinleşti gibi! Depoları fullemek için beklemede kalın

Son dakika… Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol haftanın ilk gününde de düşüşünü sürdürdü. Bu gelişme sonrası benzin ve mazot (motorin) fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Hafta içinde benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim yapılacağı öğrenildi. İndirimin 1 lira 50 kuruş olacağı iddia edildi. Peki 26 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İndirim mi gelecek, ne zaman? İşte yanıtı...

Petrol düşüşte

Küresel piyasaların resesyon olasılığını güçlü görmesi ve merkez bankalarının faiz artışına hız vermeleri petroldeki baskıyı artırdı. Piyasalar Avrupa başta olmak üzere dünya ekonomisinde yavaşlama bekliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) gibi büyük merkez bankalarının agresif faiz artışına hız vermelerinin büyümeyi zorlayacağı, buna bağlı azalan üretim ve ekonomik faaliyetler nedeniyle petrol tüketiminin de düşeceği beklentisi fiyatları baskıladı.

Gerileme devam ediyor

Bu gelişmelerle dolar varlıklarda son 20 yılın zirvesi bir kez daha yenilendi. Faizler 15 yıllın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar baskısıyla petrol üzerindeki satış da arttı. Petrol fiyatlarındaki gerileme haftanın ilk gününde de devam etti.

Ham petrol 78,26 dolardan işlem görürken, brent petrol ise 09.10 itibariyle 83 dolardan işlem görüyor.

İndirim bekleniyor

Petroldeki düşüş sonrası milyonlarca araç kullanıcısı gözünü akaryakıt indirimine çevirdi. Geçtiğimiz günlerde petroldeki düşüş sonrası motorin fiyatları için 1,76 TL'lik indirim gelmişti. Piyasa yetkilileri bu hafta içinde benzin ve motorine 1,5 TL indirimin geleceğini öngörüyor.

3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim, 6 Eylül Pazartesi günü benzine 56 kuruş, motorine 70 kuruş zam, LPG'ye ise 40 kuruş indirim gelmişti. Mazot fiyatları içinse 8 Eylül’de 1,14 lira indirim yapılmıştı.