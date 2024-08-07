Akaryakıtta büyük skandal! Zarar 500 milyon lira

Temmuz ayından Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi artırıldı. Bu düzenleme ile bazı firmaların LPG üzerinden 500 milyon liralık bir vurguna imza attıkları ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı 2024 Yılı Mali Durum ve Beklenti raporundan bu vurgunun detayları paylaşıldı. Rapora göre otogaz sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalarda; firmalarının sürekli birbirlerine yüksek tutarlı faturalar düzenlediği, düzenlenen bazı faturaların usule uygun olmadığı fark edildi.

Yapıla detaylı incelemede ise firmaların özellikle ithalat yoluyla gelen otogaz faturalarında ÖTV göstermeksizin satış yapıldığı ya da ÖTV artışlarının olduğu dönemlerden önce, daha az ÖTV ödemek amacıyla başka firmalara satış yapılmış gibi gösterdiği belirlendi. ÖTV artışından sonra ise aynı firmalardan tekrar daha yüksek tutarlı faturalar ile otogazın geri alınmış gibi gösterildiğine dikkat çekildi. Yapılan hesaplamalar sonucunda bu yollarla 6 ayda yaklaşık 500 milyon TL kamu kaybı oluştuğu tespit edildi.

Akaryakıtta ÖTV ne zaman arttı?

Cumhurbaşkanlığı’nın akaryakıtta ÖTV artışı 16 Temmuz tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanması ile birlikte yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayınlanan karar göre 95 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş, motorine 2 lira 7 kuruş, otogaza 95 kuruş zam yapıldı.

ÖTV artışına kim karar veriyor?

Türkiye’de 1999 depreminden sonra bazı ürünlerden Özel Tüketim Vergisi alınmaya başladı. Bir çok tüketim malında olduğu gibi sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), benzin, motorin, jet yakıtı ve ‘fuel oil’ gibi akaryakıt ürünlerinden de ÖTV alınıyor. Bu ürünlerden alınan ÖTV oranı, hükümetin uyguladığı ekonomi politikalarına göre belirli aralıklarla yeniden düzenleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

1 litre akaryakıtın ne kadarı ÖTV?

Temmuz ayında akaryakıtta yeniden belirlenen ÖTV oranlarına göre 1 litre maktu ÖTV tutar benzinde 11,29 TL, motorinde 10,59 TL, otogazda ise 8,67 TL olarak hesaplanıyor. 1 litre Benzi şu anda Ankara’da benzin 44.10 TL’den, motorin 44.28 TL’den, otogaz (LPG) ise 22.94 TL’den satılıyor.

Kaynak: Sputnik