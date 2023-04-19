Akaryakıta zam-indirim var mı? Araç sahipleri: 19 Nisan Çarşamba LPG, (mazot) motorin ve benzin litre akaryakıt fiyatları

Son dakika benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Brent petrol varil fiyatındaki değişim akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Piyasalardaki arz daralması endişeleri brent petrol varil fiyatının yukarı yönlü desteklenmesin neden olurken gözler motorin fiyatı ve benzin fiyatlarındaki beklentilere çevrildi. İşte 18 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları...

İşte haberin detayları ve il il akaryakıt pompa fiyatları...

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'deki güçlü ekonomik verilerin talep görünümünü olumlu etkilemesi etkili oldu. OPEC+'NIN ÜRETİM KESİNTİSİ KARARI

Arz tarafında ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin ek üretim kesintisi kararının ardından yılın ikinci yarısında piyasalarda arz daralması endişeleri güçlü kalarak fiyatlara yukarı yönlü desteğini sürdürüyor.

4 NİSAN'DA LPG'YE ZAM SONRASINDA İNDİRİM GELMİŞTİ!

LPG fiyatlarına 4 Nisan tarihinden itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim uygulandı

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5 NİSAN'DA BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ!

Petrol fiyatlarında gözlemlenen sert artış beraberinde akaryakıt zammı haberini getirdi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin fiyatlarına 5 Nisan Çarşamba günü itibarıyla 1 lira 12 kuruşluk zam geldi.

BENZİN VE MAZOT FİYATLARINDA İNDİRİM - ZAM VAR MI?

19 Nisan 2023 tarihinde benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.



İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 18 NİSAN 2023

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,41 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,01 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,25 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,45 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,13 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.52 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 22,82 TL

Motorin fiyatı: 21,42 TL

LPG fiyatı: 10.45 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 22,80 TL

Motorin fiyatı: 21,50 TL

LPG fiyatı: 10,3 TL

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