Akaryakıta tabela değişiyor! Depoları doldurun: Motorine zam bekleniyor! 19 Ağustos 2023 brent petrol, benzin, mazot, LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından sık sık kontrol ediliyor. Döviz kurundaki ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik benzin ve mazot fiyatlarına da yansıyor İşte akaryakıt piyasasından son haberler ve 19 Ağustos benzin mazot fiyatları…

22 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira zam geliyor. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Brent petrol fiyatlarında sık sık hareketlilik yaşanıyor. Bu da benzin ve motorin fiyatlarına yansıyor.

Hafta boyunca bir inip bir çıkan fiyatlar, sürücüler tarafından da yakından takip ediliyor.

Son olarak sürücülerin yüzünü güldüren bir gelişme yaşanmıştı.

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Motorin grubuna uzun süre sonra indirim geldi.

Dün brent petrol fiyatının düşmesiyle, motorin grubuna 1 lira 52 kuruş indirim uygulandı. Batı Teksas petrolü için beklenti de 85 dolardan 91 dolara revize edildi. UBS petrol fiyat beklentisini yükseltti.

Motorine zam yolda: 1 lira...

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine hafta başında yeni zam göründü.

Bu kapsamda 22 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira zam bekleniyor.

Benzinde ise herhangi bir fiyat değişikliği görülmüyor.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul bir litre benzin fiyatı: 37 lira 71 kuruş

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı 36 lira 84 kuruş

İstanbul LPG litre fiyatı 16 lira 29 kuruş

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI!

Ankara'da benzin litre fiyatı 38 lira 24 kuruş

Ankara'da motorin litre fiyatı 37 lira 37 kuruş

Ankara'da LPG litre fiyatı 16 lira 28 kuruş

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 38 lira 30 kuruş

İzmir'de motorin litre fiyatı 37 lira 45 kuruş

İzmir'de LPG litre fiyatı 16 lira 02 kuruş