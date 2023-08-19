  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Özgür Özel'den CHP'ye 'Atatürk'ün arkasına saklanmayın' eleştirisi

Türkiye'ye gönderilen petrolü kesen ülke pişman oldu! Zarar ediyoruz, bunu yapmalıyız

CHP'li Faik Öztrak yerel seçimle ilgili iddialı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi

F-35 satın alanlar şimdi yandı! 'Radara takıldı, gece gündüz izliyoruz' diyerek duyurdular

Diyarbakır'da çok kritik petrol hamlesi! Bu kez petrol aranmayacak, bu sefer ki çok başka

Selam veren borçlu çıkıyor! Cem Uzan'dan hem ahlaksızlık hem tokatçılık

Türkiye'nin en sinirli ili belli oldu

F-16 savaş uçaklarıyla ilgili ABD'li generalden şok eden itiraf: Bu uçak size fayda sağlamaz, vurulursunuz

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten BM Barış Gücü'ne tepki: Tarafsızlığa ağır darbe vuruldu

Sosyal medyayı sallayan haber! Kılıçdaroğlu’nu desteklemek sonu oldu
Ekonomi Akaryakıta tabela değişiyor! Depoları doldurun: Motorine zam bekleniyor! 19 Ağustos 2023 brent petrol, benzin, mazot, LPG fiyatları
Ekonomi

Akaryakıta tabela değişiyor! Depoları doldurun: Motorine zam bekleniyor! 19 Ağustos 2023 brent petrol, benzin, mazot, LPG fiyatları

Yeniakit Publisher
2023-08-19 23:14:00 - 2023-08-19 23:14:58
Akaryakıta tabela değişiyor! Depoları doldurun: Motorine zam bekleniyor! 19 Ağustos 2023 brent petrol, benzin, mazot, LPG fiyatları

Brent petrol fiyatlarında sık sık hareketlilik yaşanıyor. İsviçre bankacılık devi UBS, aralık ayı sonu için Brent petrolü fiyat tahminini 90 dolar/varil seviyesinden 95 dolara çıkarken Brent petrol ve dolar kurundaki artış sonrası akaryakıtta fiyat tabelaya yansıdı. Depoları ne yapıp edip doldurun...

Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından sık sık kontrol ediliyor. Döviz kurundaki ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik benzin ve mazot fiyatlarına da yansıyor İşte akaryakıt piyasasından son haberler ve 19 Ağustos benzin mazot fiyatları…

22 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira zam geliyor. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Brent petrol fiyatlarında sık sık hareketlilik yaşanıyor. Bu da benzin ve motorin fiyatlarına yansıyor.

Hafta boyunca bir inip bir çıkan fiyatlar, sürücüler tarafından da yakından takip ediliyor.

Son olarak sürücülerin yüzünü güldüren bir gelişme yaşanmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Motorin grubuna uzun süre sonra indirim geldi.

Dün brent petrol fiyatının düşmesiyle, motorin grubuna 1 lira 52 kuruş indirim uygulandı. Batı Teksas petrolü için beklenti de 85 dolardan 91 dolara revize edildi. UBS petrol fiyat beklentisini yükseltti.

Motorine zam yolda: 1 lira...

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine hafta başında yeni zam göründü.

Bu kapsamda 22 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira zam bekleniyor.

Benzinde ise herhangi bir fiyat değişikliği görülmüyor.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul bir litre benzin fiyatı: 37 lira 71 kuruş
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı 36 lira 84 kuruş
İstanbul LPG litre fiyatı 16 lira 29 kuruş

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI!
Ankara'da benzin litre fiyatı 38 lira 24 kuruş
Ankara'da motorin litre fiyatı 37 lira 37 kuruş
Ankara'da LPG litre fiyatı 16 lira 28 kuruş
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 38 lira 30 kuruş
İzmir'de motorin litre fiyatı 37 lira 45 kuruş
İzmir'de LPG litre fiyatı 16 lira 02 kuruş

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23