Akaryakıta büyük zam geliyor! Depoları doldurun, yarını beklemeyin
Brent petroldeki dalgalanma akaryakıt piyasasına zam olarak dönüş yapıyor. Cuma gününden itibaren benzin ve LPG fiyatlarına zam gelmesi kesinleşti.
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Cuma gününden geçerli olmak üzere benzine 1,31 lira ve LPG'ye ise 49 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
Son dakika haberi... Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Zam haberi
Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubunda 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,33 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21,37 liradan satılıyor.
Fiyatlar nasıl hesaplanıyor
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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