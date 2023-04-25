Akaryakıta 3 günde ikinci indirim geldi

Akaryakıt fiyatları, geride bıraktığımız aylarda yüksek oranlarda zamlansa da son dönemde bazı indirimlerle karşılaşmıştık. Bu süreçte birçok araç kullanıcısı zamlı fiyatlardan etkilendi ancak son günlerde fazlasıyla hareketli olan benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili yeni bir indirim haberi daha geldi.

Uluslararası akaryakıt piyasasındaki değişken durumlar, sürekli olarak benzin ve motorin fiyatlarının artış ve azalış göstermesine neden oluyor. Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerin benzin ve motorin fiyatlarına etkisi sürüyor.

21 Nisan itibarıyla benzin grubu için 1 lira 21 kuruş ve motorine ise 91 kuruşluk bir indirim yapıldı.

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Araç sürücülerini sevindiren bu gelişmenin ardından yeni bir indirim haberi geldi.

Motorine bugün önemli bir indirim daha geliyor. Aktarılan bilgilere göre bugün itibarıyla motorinin litre fiyatında ise 47 kuruş daha indirim yapıldı.

25 Nisan Benzin ve Motorin Fiyatları

Benzin (lt) Fiyatı Motorin (lt) Fiyatı

İstanbul 21,25 TL 20,17 TL

Ankara 21,61 TL 20,50 TL

İzmir 21,59 TL 20,59 TL

Not: Fiyatlar il, ilçe ve bayi arasında farklılık gösterebiliyor.