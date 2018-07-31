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Akaryakıt zammı pompadan döndü!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) gece yarısından itibaren benzine 22 kuruş, motorine ise 14 kuruş zam yapılacağını; ancak zammın ÖTV'den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansıtılmayacağını açıkladı.

31 Temmuz 2018 Salı 09:23
Akaryakıt zammı pompadan döndü!

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "31 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 22, motorinde 14 kuruş/litre fiyat
artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi.

Bakanlar Kurulu, Mayıs ayı ortasında benzin, motorin ve oto gazda, petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış yaşanması
durumunda, bu mallara uygulanan özel tüketim vergisinin (ÖTV), gerçekleşen artış kadar azaltılmasına karar vermişti.

Resmi Gazete'de yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, akaryakıt fiyatlarında petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış olması halinde, söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle uygulanıyor.

Fiyatlar sabitlendiğinden bu yana İstanbul'da benzinin litresi ortalama 6.26 liradan satılırken, motorin ise 5.69 lira.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 09:23
  1. İstanbul
  2. Akaryakıta zam
  3. zam
  4. zam haberleri

YORUM YAZ

  • malimali59 dk önce
    bu sisteme geçilmese Benzin fiyatları 7 tl yi geçecekti. ..
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