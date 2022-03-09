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Ekonomi Akaryakıt zammı iptal mi oldu? Benzine motorine zam yok mu 10 Mart
Ekonomi

Akaryakıt zammı iptal mi oldu? Benzine motorine zam yok mu 10 Mart

Akaryakıt zammıyla ilgili Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası açıklamada bulundu. Peki, akaryakıta 10 Mart'ta zam yapılmayacak mı? Akaryakıt zammı geri mi alındı?

Yeniakit Publisher
2022-03-09 23:12:00 -
Akaryakıt zammı iptal mi oldu? Benzine motorine zam yok mu 10 Mart

10 Mart Perşembe günü akaryakıta yapılacak olan zamla ilgili olarak yeni bir karar verildi. Peki, akaryakıt zammı iptal mi edildi?

Akaryakıt zammı iptal mi oldu? Benzine motorine zam yok mu 10 Mart

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) akaryakıt zammıyla ilgili açıklama yaptı.

EPGİS, Twitter hesabı üzerinden, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali 10 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 0,79 motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir" denildi.

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