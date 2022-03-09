10 Mart Perşembe günü akaryakıta yapılacak olan zamla ilgili olarak yeni bir karar verildi. Peki, akaryakıt zammı iptal mi edildi?

Akaryakıt zammı iptal mi oldu? Benzine motorine zam yok mu 10 Mart

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) akaryakıt zammıyla ilgili açıklama yaptı.

EPGİS, Twitter hesabı üzerinden, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali 10 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 0,79 motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir" denildi.