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Ekonomi Akaryakıt zamlarının ardından fiyatlar güncellendi
Ekonomi

Akaryakıt zamlarının ardından fiyatlar güncellendi

Yeniakit Publisher
2023-07-22 08:26:00 -
Akaryakıt zamlarının ardından fiyatlar güncellendi

22 Temmuz Cumartesi günü, İzmir, İstanbul ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarına yapılan zamlar sonrası güncelleme geldi. İşte yeni akaryakıt fiyatları...

Gece yarısı yapılan bir kez daha zamla birlikte akaryakıt fiyatlarına büyük bir artış geldi. Motorin litre fiyatı 1 lira 55 kuruş daha zamlandı ve bu artış pompa fiyatlarına da yansıtıldı.

22 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

22 Temmuz Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Anadolu Yakası:

  • Benzin litre fiyatı: 34.00 Türk Lirası
  • Motorin litre fiyatı: 33.86 Türk Lirası
  • LPG litre fiyatı: 15.95 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası:

  • Benzin litre fiyatı: 34.05 Türk Lirası
  • Motorin litre fiyatı: 33.92 Türk Lirası
  • LPG litre fiyatı: 15.95 Türk Lirası

Ankara:

  • Benzin litre fiyatı: 34.53 Türk Lirası
  • Motorin litre fiyatı: 34.40 Türk Lirası
  • LPG litre fiyatı: 16.15 Türk Lirası

İzmir:

  • Benzin litre fiyatı: 34.63 Türk Lirası
  • Motorin litre fiyatı: 34.57 Türk Lirası
  • LPG litre fiyatı: 16.25 Türk Lirası

 

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