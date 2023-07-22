Akaryakıt zamlarının ardından fiyatlar güncellendi

Gece yarısı yapılan bir kez daha zamla birlikte akaryakıt fiyatlarına büyük bir artış geldi. Motorin litre fiyatı 1 lira 55 kuruş daha zamlandı ve bu artış pompa fiyatlarına da yansıtıldı.

22 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

22 Temmuz Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin litre fiyatı: 34.00 Türk Lirası

Motorin litre fiyatı: 33.86 Türk Lirası

LPG litre fiyatı: 15.95 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin litre fiyatı: 34.05 Türk Lirası

Motorin litre fiyatı: 33.92 Türk Lirası

LPG litre fiyatı: 15.95 Türk Lirası

Ankara:

Benzin litre fiyatı: 34.53 Türk Lirası

Motorin litre fiyatı: 34.40 Türk Lirası

LPG litre fiyatı: 16.15 Türk Lirası

İzmir: