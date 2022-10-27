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Ekonomi Akaryakıt zamları sonrası skandal duyuru! Araç sahipleri bu kez çıldıracak
Ekonomi

Akaryakıt zamları sonrası skandal duyuru! Araç sahipleri bu kez çıldıracak

Dünyadaki enerji krizi büyürken şirketlerin yapmış olduğu karlar kafaları karıştırmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları dünyanın birçok noktasında zamlandı. Türkiye'de de her zaman fiyatlar artıyor. İşte bu ortamda, İ﻿ngiliz-Hollanda ortaklığındaki enerji devi Shell, yılın üçüncü çeyreğinde kârının 9,5 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Shell'in duyurusu dünyada büyük tepki çekti. Milyonlar karışık piyasalarda Shell'in nasıl bu denli kar ettiğini sorgulamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 15:03:00 -
Akaryakıt zamları sonrası skandal duyuru! Araç sahipleri bu kez çıldıracak

Enerji şirketi Shell artan doğal gaz ve petrol fiyatlarının da etkisiyle Temmuz ve Eylül arasındaki üç aylık dönemde bütün tahminleri geride bırakarak kârını iki mislinden fazla artırdı.

İngiliz-Hollanda ortaklığındaki enerji devi, yılın üçüncü çeyreğinde kârının 9,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Kâr artışında yılın ikinci çeyreğine kıyasla bir yavaşlama görülse de, Shell, geçen yılın aynı dönemindeki 4,2 milyar dolara göre kârlarınnı iki mislinden fazla artırmış oldu.

Ukrayna'nın işgali ardından birçok ülke Rus enerjisine bağımlılığını azaltma yönüne gidince piyasalarda petrol ve doğal gaz fiyatları hızla yükseldi.

Nisan ve Haziran ayları arasında; yani yılın ikinci çeyreğinde petrolün varili 120 dolara kadar tırmanırken Shell de 11,4 milyar dolarla rekor kâr elde ettiğini açıklamıştı.

Daha sonra enerji fiyatları bir miktar düştü ama halen yüksek bir düzeyde seyrediyor.

2022 yılının başından bu yana yani; yılın ilk üç çeyreğinde Shell 30 milyar dolar kâr etti.

Bu 2021 yılının ilk 9 ayıyla kıyaslandığında iki mislinden fazla bir artış anlamına geliyor.

Hükümet Kuzey Denizi'nde faaliyet gösteren enerji şirketlerine Temmuz ayında parlamentonun da onayıyla bir defalık bir yüzde 25 vergi koyduysa da bu sadece İngiltere'de elde ettikleri karları kapsıyor.

Oysa çoğu petrol ve doğal gaz şirketi kârlarının çok büyük bir kısmını İngiltere dışından elde ediyor.

BM'nin tepkisi

Geçtiğimiz aylar Birleşmiş Milletler, enerji şirketlerin küresel kriz ortamında nasıl kar ettiğini sorgulanması gerektiğini duyurmuştu.

Kaynak: BBC Türkçe

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