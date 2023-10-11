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Ekonomi Akaryakıt sektörüne özel destek! Ziraat Bankası ülkemiz ekonomisinin güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor
Ekonomi

Akaryakıt sektörüne özel destek! Ziraat Bankası ülkemiz ekonomisinin güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-10-11 12:42:00 -
Akaryakıt sektörüne özel destek! Ziraat Bankası ülkemiz ekonomisinin güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor

Ziraat Bankası akaryakıt sektörüne desteğini sürdürüyor.

Ziraat Bankası, akaryakıt sektöründe de üye iş yerlerine özel olarak belirlediği fiyat ve ücretler ile maliyet avantajı sunmaya devam ediyor. Bu sayede akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin, dolayısı ile son tüketicinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Ziraat Bankası Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık, kredi kartı ve banka kartı ile yapılacak akaryakıt alımlarımda, firma maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunmak için üye iş yeri komisyon oranları ve POS ücretlerinin, iş yerinin tercihine göre üç farklı modeldeki özel fiyatlama seçenekleri ile belirlenebileceğini belirtti.

Sağlık, "Her firma ve bayi kendi özel koşullarına uygun olan fiyatlama modelini tercih ederken, bu uygulama kapsamında bankamız kartları Ziraat BANKKART'a özel yüzde 1,59'a varan avantajlı fiyatlama koşullarından yararlanma imkanı da bulabilecektir. Ayrıca firmalarımız için avantajlı faiz oranlarıyla DBS ve indirimli komisyon oranı ile teminat mektubu imkanları da sunulmaktadır. Ziraat Bankası, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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