Akaryakıt satışları normale döndü

Salgın öncesinde Türkiye’de 55 milyon litre motorin satışı gerçekleşiyordu. Ancak bu miktar; Covid-19’un etkili olduğu, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde 8 milyon litreye kadar geriledi. Benzin satışı da 8-10 milyon litreden 1 milyon litreye kadar düştü. Yeni normalin başladığı 1 Haziran’da ise 64 milyon litre motorin, 9.3 milyon litre benzin alıcı buldu. 1 Haziran-12 Temmuz döneminde günlük motorin satışı 60 milyon litreye, benzin satışı da 10 milyon litreye yükseldi.