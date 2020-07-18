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Ekonomi

Akaryakıt satışları normale döndü

Akaryakıt satışları, normalleşme süreci ve iç turizmdeki hareketlenme sayesinde yeni tip Corona virüsü (Covid-19) salgını öncesindeki seviyeyi yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 09:52:00 -
Akaryakıt satışları normale döndü

Salgın öncesinde Türkiye’de 55 milyon litre motorin satışı gerçekleşiyordu. Ancak bu miktar; Covid-19’un etkili olduğu, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde 8 milyon litreye kadar geriledi. Benzin satışı da 8-10 milyon litreden 1 milyon litreye kadar düştü. Yeni normalin başladığı 1 Haziran’da ise 64 milyon litre motorin, 9.3 milyon litre benzin alıcı buldu. 1 Haziran-12 Temmuz döneminde günlük motorin satışı 60 milyon litreye, benzin satışı da 10 milyon litreye yükseldi.

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