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Aktüel Akaryakıt Özel Ekibinden kaçak akaryakıt operasyonları
Aktüel

Akaryakıt Özel Ekibinden kaçak akaryakıt operasyonları

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi tarafından Eskişehir, Burdur ve Kütahya’da akaryakıt istasyonlarına yönelik olarak operasyonlar gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 18:42:00 -
Akaryakıt Özel Ekibinden kaçak akaryakıt operasyonları

Yeni Akit  Ankara

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekipleri akaryakıt kaçakçılığı açısından riskli olarak değerlendirilen bayilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda bütün bilgi ve belgeleri toplayan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonlarda istasyonlarda pompa, yazarkasa ve otomasyon sistemleri devre dışı bırakılarak kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan ve aynı zamanda yazarkasalardan satış verilerinin silinmesi sağlayan düzenekler tespit edildi.

İlk operasyon Eskişehir’de

İlk operasyon Eskişehir’de bir akaryakıt istasyonunda gerçekleştirildi. Söz konusu istasyonda otomasyon ve yazarkasaları devre dışı bırakarak kaçak akaryakıt satmaya imkan sağlayan düzenek ortaya çıkartıldı, ayrıca istasyonda bulunan yazarkasalar ve arabirim ünitelerinin bazılarının mühürsüz olduğu tespit edildi.

Burdur’da akaryakıt istasyonuna kaçak akaryakıt baskını

Diğer operasyon ise Burdur’da gerçekleştirildi. İstasyonda savcılık talimatıyla detaylı bir arama yapan ekipler kaçak akaryakıt satışı yapılmasını sağlayan birçok malzeme ele geçirdi. Aramada; otomasyon sistemine paralel çalışan arabirim ünitesi, pompa beyni, prop, paralel çalışan sistemi kontrol eden kumanda, yazarkasa silmede kullanılan programlı bir bilgisayar ile tüp dolumu yapılan dönüştürücüler ele geçirildi.

Bir kaçak akaryakıt operasyonu da Kütahya’da gerçekleştirildi

Özel Ekipce gerçekleştirilen diğer operasyonun adresi bu kez Kütahya idi. Bu istasyonda da otomasyon sistemini devre dışı bırakarak kaçak akaryakıt satışına olanak sağlayan düzenek tespit edildi. Kaçakçıların yapılan yasadışı düzeneğe DVR(dijital kayıt cihazı) cihazı görünümü verdiği ortaya çıkarıldı. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda farklı yöntemler kullanarak kaçak akaryakıt satışı yapılmasına ve kamunun yüz binlerce lira zarara uğratılmasına izin verilmedi.

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