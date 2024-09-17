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Sosyal Medya Akaryakıt istasyonundan mazot aldı! Dünyası başına yıkıldı, o anları böyle çekti
Sosyal Medya

Akaryakıt istasyonundan mazot aldı! Dünyası başına yıkıldı, o anları böyle çekti

Yeniakit Publisher
2024-09-17 18:08:00 -

Girdiği bir akaryakıt istasyonundan mazot alan araç sahibi şoka uğradı.

Bir vatandaş, akaryakıt istasyonundan mazot aldıktan sonra aracının teklemesi üzerine ustayı aradı. İddiaya göre, ustanın yaptığı incelemede, yakıt deposundan mazot yerine su çıktığı tespit edildi.

Şaşkınlık yaşayan araç sahibi, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Durumun sosyal medyada paylaşılmasının ardından, olay kısa sürede gündem oldu.

Akaryakıt istasyonu yetkilileri konuya ilişkin inceleme başlatırken, mağdur vatandaş yasal yollara başvuracağını belirtti.

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