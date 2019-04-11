Akaryakıt istasyonundaki aracında ölü bulundu

Manisa'nın Kula ilçesinde, Kemal Karamavuş (52), akaryakıt istasyonunda park halinde olan hafif ticari aracın arka koltuğunda ölü bulundu. Alkollü olduğu sanılan Karamavuş'un uyumak için geçtiği arka koltukta kalp krizinden yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde duruluyor.



Olay, saat 13.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Burçak Ovası mevkiindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonu çalışanları, sabah saatlerinden bu yana park halinde olan 25 EU 438 plakalı hafif ticari araçtan şüphelenip, yanına gitti. Aracın arka koltuğunda bir kişinin yattığını gören çalışanlar, uyandırmak için cama vurdu. Araçtaki kişi uyanmayınca, kapıları açan çalışanlar, yoğun alkol kokusu aldı ve yerde kusmuk olduğunu fark etti. Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri araçtaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirken, polis ise kimliğinin Kemal Karamavuş tespit etti. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Karamavuş'un, kalp krizinden yaşamını yitirdiği üzerinde durulurken, cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Polis, Karamavuş'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.