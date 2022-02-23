Akaryakıt istasyonunda hırsızlık anı kameraya böyle yansıdı!

Edirne’de bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık olayı geçtiğimiz gün gece saatlerinde Tunca Nehri Köprüsü kenarında bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna gelen ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen M.M. çevreyi inceledikten sonra görevlinin yerinde olmadığını fırsat bilerek, istasyon marketinin kasasında bulunan paraları ve görevlinin cep telefonunu çaldı.

Hırsız, marketin yakınlarında yakalandı

Marketin kasasının açık kaldığını ve paraların çalındığını erken fark eden görevli, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Güvenlik kamerasının görüntülerinden yola çıkan polis ve bekçi ekipleri hırsızlık yapan şahsı marketin yakınlarında yakaladı.

Tutuklandı

Yakalanan şahsın üzerinde toplamda 530 Türk Lirası ve cep telefonu çıktı. Ayrıca şüphelinin alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.