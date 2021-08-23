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Gündem Akaryakıt istasyonlarındaki tabela oyununa jet inceleme! Sahtekarlığa '2 ay kapatma' cezası
Gündem

Akaryakıt istasyonlarındaki tabela oyununa jet inceleme! Sahtekarlığa '2 ay kapatma' cezası

Bazı akaryakıt istasyonlarında tabelaya yazılan fiyat ile pompa fiyatının birbirini tutmadığı iddialarına Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan anında müdahale geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 18:32:00 -
Akaryakıt istasyonlarındaki tabela oyununa jet inceleme! Sahtekarlığa '2 ay kapatma' cezası

 YENİ AKİT / ANKARA 

Konu ile ilgili derhal inceleme başlatan EPDK, bütün bayileri uyararak fiyat panosu ile pompa fiyatları arasında uyumsuzluk tespit edilmesi halinde gereken adımların kurum tarafından hızla atılacağı vurgulandı.

İncelemeye yönelik değerlendirmede bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz uyarılan bayilerin bir daha aynı hatayı tekrar etmesi halinde kapılarına 2 ay süre ile kilit vurulacağını açıkladı. Yılmaz, “Bizim en etkili denetçilerimiz sahadaki tüketicilerimizdir. Onlardan gelecek her şikayet bizim için çok değerli. 13 binden fazla bayii yurt çapında hizmet veriyor. Yasal düzenlemelere aykırı ve gayrı ahlaki yollara başvuranları elbirliği ile sektörümüzden temizleyeceğiz” dedi.

EPDK Başkanı Yılmaz şunları söyledi:

“Biz bunu yalnızca fiyat tabelası üzerinden basit bir algı oyunu ya da gayrı ahlaki bir pazarlama kurnazlığı olarak görmüyoruz. Bu aynı zamanda göz göre göre tüketicilerimizi kandırarak haksız kazanç elde etme girişimidir. Derhal inceleme başlattık. 13 bin bayii arasında sayısı 3-5 de olsa kimsenin sektörümüze böyle bir leke sürmesine izin vermeyeceğiz. Böyle kötü niyetli istasyon işletmecileri ya kendilerini düzeltecek ve etik şekilde hizmet verecek ya da sektörümüzde kendisine yer bulamayacak.”

Başkan Yılmaz; bir bayinin, dağıtım şirketinin tavsiye ettiği fiyatın üzerinde ücretle akaryakıt satması halinde açacakları soruşturma sonucu 735 bin TL’ye kadar idari para cezası ödemek zorunda kalacağını da sözlerine ekledi.

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Yorumlar

kaya

Allah için herkes işini yapsa Ceza neticedir Tefeci lobisine bu yakışır zincir marketlerede büyük Ceza lar versinler Bugün bu hale gelmezdik
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