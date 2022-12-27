Akaryakıt indirim son dakika: Mazot 5 TL indirim, motorine, benzine 10 TL indirim var mı, bekleniyor mu? 26 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları
Brent petrol güncel fiyatı ne kadar? Benzin ve motorin fiyatlarına zam gelecek mi? 27 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları: Brent petrol fiyatı hem Türkiye’deki hem de dünya genelindeki akaryakıt fiyatlarını etkileyen en büyük faktörlerden biri. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu kapsamda petrol fiyatlarındaki iniş çıkışlar yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda hızlı bir düşüş yaşanmasıyla benzin ve motorin fiyatlarında arka arkaya indirimler gelmişti. Son günlerde brent petrol fiyatlarının yükselmesiyle ‘Benzin ve motorin fiyatlarına zam gelecek mi?’ sorusu da yoğunluk kazandı. İşte 27 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları ve piyasadan son haberler… Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu, LPG ne kadar?
Araç sahibi milyonlarca kişinin gündeminde brent petrol ile benzin ve motorin fiyatları yer alıyor. 2022 yılı sona ererken, inişli çıkışlı bir seyir izleyen akaryakıt fiyatlarının brent petrol fiyatlarındaki hareketlilikten nasıl etkileneceği de merak konusu oldu…
BRENT PETROL GÜNCEL FİYATI NE KADAR?
Geçtiğimiz aylarda 100 doların üzerinde işlem gören ancak son haftalarda yaşadığı düşüşle 70 dolar seviyelerine kadar gerileyen brent petrol fiyatları yaklaşık iki haftadır yeniden yükseliş trendine girdi. Bugün ise uluslararası piyasalarda brent petrol 85 dolar seviyesinde işlem görüyor.
BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM
Son yapılan akaryakıt zammı 23 Aralık Cuma günü benzin grubuna yansımıştı.
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?
Brent petrol fiyatındaki yükselişin ardından gözler benzin ve motorin fiyatlarının nasıl etkileneceğine çevrildi. Ancak şu an için benzin ve motorin fiyatlarında bir zam haberi bulunmuyor.
27 ARALIK 2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 18 lira 61 kuruş
İstanbul Anadolu Yakası motorin (mazot) litre fiyatı 22 lira 08 kuruş
İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı 10 lira 46 kuruş
İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 18 lira 60 kuruş
İstanbul Avrupa Yakası motorin (mazot) litre fiyatı 22 lira 07 kuruş
İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı 10 lira 87 kuruş
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 18 lira 82 kuruş
Ankara'da motorin litre fiyatı 22 lira 22 kuruş
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 18 lira 82 kuruş
İzmir'de motorin litre fiyatı 22 lira 30 kuruş
Otomotiv
Araç sahipleri dikkat! Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar: O ücret faiziyle iade edilecek!
Petrol: Neft ya da yer yağı, hidrokarbonlardan oluşan, sudan yoğun kıvamda, koyu renkli, arıtılmamış, kendine özgü kokuya sahip, yer altından çıkarılıp işlenen doğal yanıcı mineral yağı. Petrol günümüzde en değerli yer altı madenlerinden biri olduğu için 'siyah altın' olarak da anılır.
Brent petrol, Kuzey denizinden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen ham petrol türü..ABD'deki NYMEX ile birlikte dünya çapında petrol fiyatlarının oluşmasında gösterge niteliğindedir. Petrol fiyatları, genellikle varil fiyatı üzerinden belirlenir, 1 varil 158.987 litredir.
Ekonomi
Akaryakıt fiyatları güncel son dakika: Zam, indirimi haberi! Benzin, LPG, motorin (mazot) akaryakıt fiyatları ne oldu? Düştü mü?
Ekonomi
Brent petrol fiyat güncel! Akaryakıt fiyatları: LPG, motorin, mazot fiyatı bugün,1 litre ham petrol fiyatı ne kadar?