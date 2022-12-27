Akaryakıt indirim son dakika: Mazot 5 TL indirim, motorine, benzine 10 TL indirim var mı, bekleniyor mu? 26 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları

Araç sahibi milyonlarca kişinin gündeminde brent petrol ile benzin ve motorin fiyatları yer alıyor. 2022 yılı sona ererken, inişli çıkışlı bir seyir izleyen akaryakıt fiyatlarının brent petrol fiyatlarındaki hareketlilikten nasıl etkileneceği de merak konusu oldu…

BRENT PETROL GÜNCEL FİYATI NE KADAR?

Geçtiğimiz aylarda 100 doların üzerinde işlem gören ancak son haftalarda yaşadığı düşüşle 70 dolar seviyelerine kadar gerileyen brent petrol fiyatları yaklaşık iki haftadır yeniden yükseliş trendine girdi. Bugün ise uluslararası piyasalarda brent petrol 85 dolar seviyesinde işlem görüyor.

BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM

Son yapılan akaryakıt zammı 23 Aralık Cuma günü benzin grubuna yansımıştı.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Brent petrol fiyatındaki yükselişin ardından gözler benzin ve motorin fiyatlarının nasıl etkileneceğine çevrildi. Ancak şu an için benzin ve motorin fiyatlarında bir zam haberi bulunmuyor.

27 ARALIK 2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 18 lira 61 kuruş

İstanbul Anadolu Yakası motorin (mazot) litre fiyatı 22 lira 08 kuruş

İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı 10 lira 46 kuruş

İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 18 lira 60 kuruş

İstanbul Avrupa Yakası motorin (mazot) litre fiyatı 22 lira 07 kuruş

İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı 10 lira 87 kuruş

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 18 lira 82 kuruş

Ankara'da motorin litre fiyatı 22 lira 22 kuruş

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 18 lira 82 kuruş

İzmir'de motorin litre fiyatı 22 lira 30 kuruş

Petrol: Neft ya da yer yağı, hidrokarbonlardan oluşan, sudan yoğun kıvamda, koyu renkli, arıtılmamış, kendine özgü kokuya sahip, yer altından çıkarılıp işlenen doğal yanıcı mineral yağı. Petrol günümüzde en değerli yer altı madenlerinden biri olduğu için 'siyah altın' olarak da anılır.

Brent petrol, Kuzey denizinden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen ham petrol türü..ABD'deki NYMEX ile birlikte dünya çapında petrol fiyatlarının oluşmasında gösterge niteliğindedir. Petrol fiyatları, genellikle varil fiyatı üzerinden belirlenir, 1 varil 158.987 litredir.