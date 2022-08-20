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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken gelişme! 5 liraya çıktı
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken gelişme! 5 liraya çıktı

Akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam ederken motorinde yaşanan peş peşe fiyat artışları sonrası mazot ile benzin arasındaki fiyat farkı 5 liraya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 11:38:00 -
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken gelişme! 5 liraya çıktı

Akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Motorinde iki gün üst üste zam yapıldı. Gelen zamlarla birlikte benzin ve motorin arasındaki fark 5 TL'ye çıktı. İşte güncel fiyatlar...

Motorin fiyatına, pazartesiyi salıya bağlayan gece yapılan 1 TL 26 kuruş ve salıyı çarşambaya bağlayan gece yapılan 79 kuruş zam Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), devreye girmesiyle iptal edilmişti.

Brent Petroldeki düşüşle birlikte benzin fiyatına geçtiğimiz gün 0,83 kuruş indirim gelirken, motorin fiyatına ise ton fiyatındaki yükseliş nedeniyle 0,76 kuruş zam yapılmıştı.

EPDK tarafından yapılan zamma müdahale edilmezken dün gece motorin fiyatına yeni bir zam daha geldi. Motorin fiyatı 1,07 TL daha zamlandı. Zam sonrasında benzin ve motorin arasında 5 TL'lik bir fark oluştu.

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Yorumlar

Ömer

Enflasyon devletin alamadığı vergiyi zam yoluyla almasıdır . Akaryakıtın üçte ikisi vergi ve sürekli zam geliyor hükümetimiz bindiği dalı kesiyor . Bu gidiş hayra alamet drğil . Pahalılık hükümet devirir . İşte Özal örneği herkes seviyordu ama seçimlerde silindi . Bütün emekler zayi olacak yazık .

Misafir

.. mazota zam her şeye zam demektir mazotu aşağı çekin
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