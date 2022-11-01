Akaryakıt fiyatlarını sarsacak haber az önce geldi
Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanırken Brent petrol yükselişe geçti. Bu yükselişin akaryakıt fiyatlarına olumsuz yansıması bekleniyor.
Brent petrol, büyük merkez bankalarının faiz oranı kararları öncesinde Asya hisse senetleriyle birlikte değer kazandı.
ABD ham petrolü önceki iki seansta yaklaşık yüzde 3 kaybettikten sonra varil başına 87 doların üzerine çıktı. Brent petrol ise 94 doların üzerinde işlem görüyor.
Merkez bankaları enflasyonu azaltmak için para politikasını sıkılaştırmaya devam ederken, Fed Çarşamba günü oranlar hakkında bir karar verecek. Daha zayıf bir dolar da petrolü destekleyerek para birimindeki emtia fiyatlarını yatırımcılar için daha çekici hale getirdi.
Petrol, Haziran ayının başından bu yana değerinin neredeyse üçte birini kaybederken, OPEC+ ittifakının önemli üretim kesintilerini kabul etmesinin ardından geçen ay Mayıs ayından bu yana ilk aylık kazancını sınırladı.
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