Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme! Yeni kararı duyurdular

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin günlük petrol ihracatı gelecek aylarda 3 milyon 300 bin varil seviyesine düşürülecek.

Yaklaşık 100 bin varil olarak hesaplanan gönüllü kesinti Irak'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üretim kotasında yaptığı aşımları telafi edebilmek amacıyla yapılacak.

Irak OPEC'in ikinci büyük üreticisi olarak biliniyor

Günlük petrol ihracatı ocakta ortalama 3 milyon 434 bin varil, şubatta 3 milyon 339 bin varil seviyesinde seyreden Irak, OPEC'in ikinci büyük üreticisi konumunda bulunuyor.

OPEC geçen yıl kasımda yaptığı açıklamada, bazı üye ülkelerin gönüllü ek üretim kesintisine gideceğini duyurmuştu.

Buna göre, 2024'ün ilk çeyreğinde Suudi Arabistan günlük 1 milyon varil, Irak günlük 223 bin varil, Birleşik Arap Emirlikleri günlük 163 bin varil, Kuveyt günlük 135 bin varil, Kazakistan günlük 82 bin varil, Cezayir günlük 51 bin varil, Umman günlük 42 bin varillik üretim kesintisine gideceği ve gönüllü kesintilerin, piyasa koşullarına bağlı olarak kademeli olarak azaltılacağı kaydedilmişti.

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