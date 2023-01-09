Akaryakıt fiyatlarında ses getirecek zam, indirim var mı? Son gelişme: Benzin, motorin ve LPG pompa fiyatları 9 Ocak 2023 Pazartesi

9 Ocak 2023 Pazartesi Brent Petrol Varil Fiyatı kaç dolar? Akaryakıt Benzin, Motorin, LPG Fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?

Sektör kaynaklarından edindiğimiz bilgiler doğrultusunda bu hafta içi motorin ve benzinde indirim beklentisi olduğu yorumları yapılıyor...

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Güne 79,26 dolardan başlayan Brent Petrol, 9 Ocak 2023 Pazartesi saat 13:46 itibarıyla %3,13 artışla 81,03 dolardan işlem görüyor.

Dün en düşük 78,06 doları, en yüksek 80,56 doları gören Brent Petrol günü 78,45 dolardan kapattı.

Brent Petrol 12.12.2022 tarihinde 75,26$ ile geçen ayın en düşük seviyesine, 03.01.2023 tarihinde 87,00$ ile geçen ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

9 Ocak 2023 Pazartesi saat 13:46 itibarıyla 1 Amerikan Doları (USD) fiyatı, anlık olarak 18,7787 TL'ye karşılık gelmektedir. 1 Euro (EUR) fiyatı, anlık olarak 20,0539 TL'ye karşılık gelmektedir.

Benzin, Motorin ve LPG Pompa Fiyatları 8 Ocak 2023 Pazar

9 Ocak 2023 Pazartesi Benzin, Motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt Benzin, Motorin, LPG Fiyatlarına zam veya indirim geldi mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep Akaryakıt Benzin Motorin, LPG OTOGAZ fiyatları kaç TL?

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI

V/Max

Kurşunsuz : 19,52 TL/LT Fiyatı

V/Max

Diesel : 22.11 TL/LT Fiyatı

V/Pro

Diesel : 22.06 TL/LT Fiyatı

PO/ gaz

Otogaz : 10.56 TL/LT Fiyatı

İSTANBUL ( AVRUPA YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI

V/Max

Kurşunsuz : 19,51 TL/LT Fiyatı

V/Max

Diesel : 22.11 TL/LT Fiyatı

V/Pro

Diesel : 22.06 TL/LT Fiyatı

PO/ gaz

Otogaz : 10.92 TL/LT Fiyatı

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

V/Max

Kurşunsuz : 19,69 TL/LT Fiyatı

V/Max

Diesel : 22.40 TL/LT Fiyatı

V/Pro

Diesel : 22.35 TL/LT Fiyatı

PO/ gaz

Otogaz : 10.59 TL/LT Fiyatı

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

V/Max

Kurşunsuz : 19,73 TL/LT Fiyatı

V/Max

Diesel : 22.27 TL/LT Fiyatı

V/Pro

Diesel : 22.21 TL/LT Fiyatı

PO/ gaz

Otogaz : 10,88 TL LT Fiyatı

BURSA AKARYAKIT FİYATLARI

V/Max

Kurşunsuz : 19,73 TL/LT Fiyatı

V/Max

Diesel : 22,35 TL/LT Fiyatı

V/Pro

Diesel : 22,30 TL/LT Fiyatı

PO/ gaz

Otogaz : 10,57 TL/LT Fiyatı

GAZİANTEP AKARYAKIT FİYATLARI

V/Max

Kurşunsuz : 20,02 TL/LT Fiyatı

V/Max

Diesel : 22,68 TL/LT Fiyatı

V/Pro

Diesel : 22,63 TL/LT Fiyatı

PO/ gaz

Otogaz : 10,75 TL/LT Fiyatı

9 Ocak 2023 Pazartesi LPG OTOGAZ Fiyatları

AYGAZ OTOGAZ LPG Fiyatları

İSTANBUL - ANADOLU YAKASI

LPG: 10.57 TL / LT Fiyatı

İSTANBUL - AVRUPA YAKASI

LPG: 10.86 TL / LT Fiyatı

İZMİR LPG (OTOGAZ) FİYATI

LPG: 10.63 TL / LT Fiyatı

ANKARA LPG (OTOGAZ) FİYATI

LPG: 10.89 TL / LT Fiyatı

BURSA LPG (OTOGAZ) FİYATI

LPG: 10.69 TL / LT Fiyatı

GAZİANTEP LPG (OTOGAZ) FİYATI

LPG: 10.82 TL / LT Fiyatı

Ülkemizde LPG fiyatları nasıl belirlenmektedir?

Ülkemizde LPG ürün fiyatlaması Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılmaktadır.

Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturmaktadır.

Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılmaktadır.

Vergi öncesi fiyatlara bakıldığında, ülkemizde geçerli olan LPG fiyatları birçok AB ülkesindeki fiyatlardan düşük veya bunlara yakın seviyelerdedir.

Ülkemizde halihazırda 1 kg LPG üzerinden 1,7780 TL tutarında ÖTV ve ÖTV dahil fiyat üzerinden de %18 KDV hesaplanmaktadır.

Ekim 2016 itibariyle 1 litre LPG üzerinde yaklaşık 1,33 TL tutarında vergi yükü (ÖTV ve KDV) bulunmaktadır.

Dolayısıyla ülkemizde LPG fiyatlarının bazı AB ülkelerine göre daha pahalı olmasının sebebi, diğer petrol ürünlerinde olduğu gibi LPG üzerindeki yüksek vergi yükünden kaynaklanmaktadır.