Akaryakıt fiyatlarında 14 Nisan 2024 güncel fiyatlar: İstanbul, Ankara, İzmir'in fiyatı! Akaryakıtta son durum
Brent petrol ve dolar kuruna bağlı değişen akaryakıt fiyatları merakla takip ediliyor! Peki 14 Nisan 2024 Pazar benzin ne kadar? Motorin ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
AKARYAKIT FİYATLARI
14.04.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:
Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor.
İstanbul Avrupa yakası
Benzin fiyatı: 43.57 TL
Motorin litre fiyatı: 42.15 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO
LPG litre fiyatı: 22.47 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin fiyatı: 43.48 TL
Motorin litre fiyatı: 42.08 TL
LPG litre fiyatı: 21.93 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.37 TL
Motorin litre fiyatı: 43.01 TL
LPG litre fiyatı: 22.37 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.61 TL
Motorin litre fiyatı: 43.23 TL
LPG litre fiyatı: 22.01 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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