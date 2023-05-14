RTÜK'ten seçim yasağı açıklaması! RTÜK Başkanı Şahin'den flaş açıklama: YSK saat öne çekebilir
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından 14 Mayıs 2023 seçimlerine dair kritik bir seçim yasağı bilgilendirmesi yaptı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, seçim yasağı ile ilgili açıklaması...
RTÜK Başkanı Şahin'den yayın yasağı açıklaması: YSK saat öne çekebilir!
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00’den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır. YSK’nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır" mesajını paylaştı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından "YSK kararlarına göre Seçim sonuçlarının 21:00’den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır. YSK’nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur" mesajını paylaştı.
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