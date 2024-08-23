Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma ile beraber benzin ve motorin fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Araç sahipleri ise indirim ve zam haberlerini dikkatle takip ediyor. Buna göre benzin fiyatlarında zam veya indirim var mı? Brent petrol fiyatlarında düşüş sürüyor. 23 Ağustos 2024 sabahında Brent petrol, 77 dolar bandında işlem görüyor. İşte detaylar...

İNDİRİM GELDİ

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte, akaryakıt fiyatlarında da düşüş beklentisi oluştu.

Benzin fiyatlarında 1 lira 45 kuruşluk indirim yapıldı. Fiyat değişikliği gece yarısı satışlara yansıtıldı.

Motorin grubunda ise bu gece yarısından geçerli olmak üzere 91 kuruşluk bir indirim gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'da motorin litre fiyatı 43.94 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43.24 liradan satılıyor.

Erzincan'da benzin litre fiyat 44,43 liradan satılıyor

Motorin litre fiyatı ise 45,20 liradan satılıyor

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.