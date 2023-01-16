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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarına zam kesinleşti! Araç sahiplerine kötü haber, saatler sonra zamlanacak
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına zam kesinleşti! Araç sahiplerine kötü haber, saatler sonra zamlanacak

Brent petrol fiyatlarındaki değişimin ardından benzinde zam beklentisi oluşmuştu. İşte beklenen zam bu gece yarısından itibaren tabelalara 67 kuruş olarak yansıyacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 08:49:00 - 2023-01-16 08:51:58
Akaryakıt fiyatlarına zam kesinleşti! Araç sahiplerine kötü haber, saatler sonra zamlanacak

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olma üzere 67 kuruş zam bekleniyor.

Motorin grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.69 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS'in kararı

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Yorumlar

Hasan

Kim bekliyor zammi? Dolar ayni zam neden geliyor?
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