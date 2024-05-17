Akaryakıt fiyatlarına zam indirim var mı? Brent petrol fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıtta işte yeni güncel fiyatlar

Akaryakıtta yeni dönem başladı!

EPDK'nin kararıyla, akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda aynı tür akaryakıt için fiyat farkını ortadan kaldıran uygulama başladı.

Brent petrolün varil fiyatı yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 83,81 dolardan işlem görmeye başladı. Araç sahipleri brent petroldeki yükselişin iç piyasada akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyıp yansımayacağını merak ediyor.

BRENT PETROL YENİ GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,81 dolardan işlem görüyor.

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Dün 83,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 83,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,59 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'de talebin artacağı beklentisi etkili olmaya devam ediyor.

Orta Doğu ve Rusya'da devam eden gerginliğin petrol üretimini aksatabileceği ihtimali de fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,03 ile 84,64 dolar aralığının direnç, 82,56 ile 81,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Akaryakıt fiyatlarına zam indirim var mı?

Çarşamba günü ise benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde de 1 lira 33 kuruş indirim yapıldı. Cumartesi günü ise hem benzin hem de motorin litre fiyatına 5'er kuruş zam geldi. Bugün zam ve indirim haberi bulunmuyor.

Akaryakıt istasyonlarında tek fiyata geçildi : Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başladı. Benzin istasyonlarında EPDK'nın tek fiyat kararı sonrası akaryakıtta son durum ne oldu? İşte güncel fiyatlar…

17 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 42.67 TL

Motorin litre fiyatı: 40.16 TL

LPG litre fiyatı: 20.97 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 42.58 TL

Motorin litre fiyatı: 40.09 TL

LPG litre fiyatı: 20.43 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.56 TL

Motorin litre fiyatı: 41.10 TL

LPG litre fiyatı: 20.87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.81 TL

Motorin litre fiyatı: 41.35 TL

LPG litre fiyatı: 20.51 TL