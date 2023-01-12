Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim geliyor mu? Brent petrol, benzin, LPG ve motorin indirimli akaryakıt fiyatları: (12 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları)
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 12 Ocak 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat artışı bekleniyor. İşte güncel akaryakıt pompa fiyatları
Ocak ayının ilk akaryakıt indirimi dün pompaya yansımıştı. Bugün ise güne zam haberi ile başladık. Brent petrol fiyatlarının yeniden 82 dolar civarına çıkması akaryakıta olumsuz yansıdı. Ham petrol bu sabah saatlerinde 77 dolar seyrinden alıcı bulurken, benzin fiyatlarına yansıyacak olan zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Peki, akaryakıt zammı ne kadar? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu? İşte, 12 Ocak Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.
Benzine Zam Geliyor! Peki, Benzin Zammı Ne Kadar?
Ocak ayının ilk akaryakıt inidirimi 11 Ocak Çarşamba günü pompaya yansımıştı. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma yüzünden indirim sevinci uzun sürmedi. Bu gece yarısından itibaren benzine zam geliyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 13 Ocak Cuma günü pompaya yansıyacak olan benzin zammının 80 kuruş olması bekleniyor.
Motorine İndirim veya zam var mı?
Motorin fiyatlarında ise herhangi bir zam veya indirim haberi bulunmuyor. İşte, 12 Ocak 2023 indirimli akaryakıt fiyatları ve Brent petrol varil fiyatı. ????
Güncel Brent Petrol Fiyatı
Brent petrol, 12 Ocak Perşembe sabahı 82,67 dolardan alıcı buluyor.
Brent petrol önceki kapanış fiyatı ise 82,67 dolardı.
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Anadolu yakasında:
Benzinin litre fiyatı 18,89 TL
Motorinin litre fiyatı 22,12 TL
LPG litre fiyatı 10,57 TL
İstanbul Avrupa yakasında:
Benzinin litre fiyatı 18,88 TL
Motorinin litre fiyatı 22,11 TL
LPG litre fiyatı 10,83 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzinin litre fiyatı 19,14 TL
Motorinin litre fiyatı ise 22,26 TL
LPG litre fiyatı 10,83 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzinin litre fiyatı 19,07 TL
Motorinin litre fiyatı 22,37 TL
LPG litre fiyatı 10,58 TL
Fiyatlar illerde olduğu gibi ilçeler ve bayiler arasında da farklılık gösteriyor.