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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarına yılın ilk indirimi geliyor! Araç sahipleri dikkat
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına yılın ilk indirimi geliyor! Araç sahipleri dikkat

Brent petroldeki son değişikliklerin ardından benzin fiyatlarına indirim yapılmasına karar verildi. Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına 63 kuruş indirim gelecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 09:12:00 -
Akaryakıt fiyatlarına yılın ilk indirimi geliyor! Araç sahipleri dikkat

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzine indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 63 kuruş indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.51 liradan satılıyor.

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