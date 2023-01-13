Akaryakıt fiyatlarına indirim, zam geldi mi? Büyük müjde var mı? İndirim sonrası LPG, motorin (mazot), benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Brent petrol fiyatı

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve brent petrol piyasasına paralel olarak indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Brent petrol ve döviz kurundaki değişikliklerin ardından akaryakıt fiyatlarına zam beklentisi oluştu. Benzinin litre fiyatına 11 Ocak itibarıyla 62 kuruşluk indirim uygulanmıştı. Buna göre, benzine bu gece yarısından itibaren 80 kuruşluk bir zam geliyor.

Gelişmenin ardından araç sahiplerini üzecek haber geldi. Benzin fiyatlarına 12 Ocak gece yarısı itibarıyla zam geldi. İşte, 12 Ocak LPG benzin, motorin fiyatları...

BENZİNE ZAM GELDİ!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece (12 Ocak) yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 80 kuruş zam geldi.

AKARYAKIT ZAMMI SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

80 kuruşluk akaryakıt zammının ardından benzin fiyatları İstanbul'da 19,68, Ankara'da 19,93 ve İzmir'de 18,86 TL'ye yükseldi.

SON OLARAK BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ!

Döviz kuru ve brent petroldaki değişimin ardından 11 Ocak gece yarısı itibarıyla geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 63 kuruş indirim yapıldı.

BENZİNE YILIN SON GÜNÜ ZAM GELMİŞTİ!

31 Aralık 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 84 kuruş zam geldi. Motorin fiyatında ise herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

ARALIK AYINDA SEKİZİNCİ FİYAT DEĞİŞİMİ

3 Aralık'ta motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam,

6 Aralık'ta motorine 66 kuruş indirim,

8 Aralık'ta motorin litre fiyatına 1 lira 90 kuruş, benzine 2 lira 15 kuruş indirim,

10 Aralık'ta benzin fiyatlarına 75 kuruş indirim,

16 Aralık'ta benzine 1 lira 8 kuruş zam,

17 Aralık'ta motorine 1 lira 70 kuruş zam,

20 Aralık'ta benzin fiyatına 61 kuruş, motorine 77 kuruş indirim,

23 Aralık tarihinde ise benzine 67 kuruş zam yapılmıştı.

2022'DE BENZİNE YÜZDE 44, MOTORİNE YÜZDE 73 ZAM

2022 yılında motorin fiyatı yüzde 73, benzin fiyatları yüzdde 44 ve otogaz (LPG) fiyatları 2 ila 4 TL bandında değişti.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 13 OCAK 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,68 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,57 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19,68 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.83 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 19,93 TL

Motorin fiyatı: 22,24 TL

LPG fiyatı: 10,83 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 19,86 TL

Motorin fiyatı: 22,34 TL

LPG fiyatı: 10,58 TL

Brent petrolün varil fiyatı 83,60 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 azalarak 83,60 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,11 dolardan alıcı buldu.