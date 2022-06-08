Akaryakıt fiyatlarına çözüm önerisi şoförlerden geldi

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde gelen artışlar sonucu çözüm arayışı başladı. Hem enflasyonda başlı başına yeri olan hem de her ürünün fiyatını artırarak kötü etkisini katlayan akaryakıtın ÖTV ve KDV’den muaf tutulması gündeme geldi.

Türkiye’de motorine gelen son zamla birlikte fiyatlar 28 TL yaklaştı. Halihazırda 26 TL’yi geçen benzini takip eden LPG ise yaklaşık 11,82 TL.

Vatandaş Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilikler sonucu hızla yükselen fiyatlar karşısında zorlanırken Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın’dan önemli bir öneri geldi. Apaydın, “Yeni dönemde, akaryakıtta ÖTV ve KDV muafiyeti sağlanması, ÖTV muafiyeti sağlanarak araçların yenilenmesi, trafik sigorta primlerinin düşürülmesi ile taksimetre ayar ücretlerinin makul seviyelere indirilmesi için mücadelemizi sürdürmekteyiz” dedi.

ÖTV ve KVD muafiyeti sağlanması...

ATO Congresium'da, 2 bin 500’ü aşkın delegenin katılımıyla düzenlenen TŞOF 32. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Apaydın, esnafın çözülmesi gereken pek çok sorunu bulunduğunu dile getirerek, Başkanlığa tekrar seçilmesi durumunda yapacaklarını şöyle sıraladı:

“Akaryakıtta ÖTV ve KDV muafiyeti sağlanması, ÖTV muafiyeti sağlanarak araçların yenilenmesi, trafik sigorta primlerinin düşürülmesi ile taksimetre ayar ücretlerinin makul seviyelere indirilmesi için mücadelemizi sürdürmekteyiz.”

Apaydın ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Halk otobüsü sahibi esnafın bedava taşımadan kaynaklanan hak kaybının önüne geçilecek. Engellilerin erişimine uygun tadilat yapılması mümkün olmayan esnafımıza ait ticari araçların mevcut haliyle çalışmaları sağlanacak. Servisçi esnafının çalışmasını engelleyen araç ve şoför yaşı daha makul bir seviyede olacak. Kamyoncu esnafımızın Oda Kayıt Belgesi alması sağlanarak üyesi olduğu oda ile bağının kuvvetlendirilmesi için çalışmalara devam edilecek. Diğer taraftan, sahte plaka basım ve satışına engel olmak için azami gayret göstermeye ve korsan taşımacılıkla mücadelemiz aralıksız sürdürülecek.

Sorunların tamamen bitmesi de kolay olmuyor. Her geçen gün yeni bir sorunla karşı karşıya gelinmektedir. Bizler sizlerle birlikte bu sorunları çözmek için buradayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz ve esnafımızın hak ettiği yeri bulmasını sağlayacağız” dedi.

Biz ülkenin temel taşıyız, tuğlasıyız, harcıyız. Biz ülkemizi seviyoruz. TŞOF olarak, esnafımızın toplumun ekonomik, sosyal, siyasal oluşumunda hak ettiği yeri almasını, daha çağdaş ve güçlü bir yapıya ulaşmasını sağlayacak, geliştirecek ve yenileyecek her türlü değişikliğe açığız ve varız.

Hayatının hiçbir döneminde mücadeleden ve sorumluluktan kaçmadığını söyleyen Apaydın, “Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanlığı gibi onurlu bir makamın ağırlığını, bana yüklediği sorumluluğu çok iyi biliyor ve buna layık olmak için çalışıyorum ve çalışmaya da devam edeceğim

Benim buradaki en büyük desteğim ve güvencem sizlersiniz. Sizler bizi desteklediğiniz sürece, tek vücut ve tek ses olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur. Çok sesten tek ses oluşturacağız ve o tek sesi her mekân ve her ortamda duyuracağız. Kendi aramızda sorunlarımızı sonuna kadar tartışacak, en makul çözüm önerisini hep birlikte bulacak ve ilgili makamlara sunacağız.”