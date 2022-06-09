Akaryakıt fiyatları için şok haber! Korkutan tahmin geldi

Koronavirüs salgını ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından dünya, enerji kriziyle karşı karşıya kaldı. Uzmanlar gelecek dönemde petrolün fiyatında tırmanma gözleneceği belirtirken ABD merkezli Foreign Policy dergisi 150 dolar tahmininde bulundu.

Tüm dünyada enerji fiyatları adeta tavan yaptı. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de benzin fiyatları galon başına 5 dolarda seyrederken, Avrupa'nın da enerji faturası katlanarak artıyor.

Foreign Policy dergisi, "Yakında 150 dolarlık varil petrole hazır olun" başlıklı bir yazı yayınladı. Yazıda, acil durum önlemlerine rağmen, fiyat düşüşüne ilişkin ihtimalin çok az olduğu belirtildi.

Biden yönetiminin, Stratejik Petrol Rezervi'nden petrol piyasaya sürdüğü ve Suudi Arabistan'a üretimi artırması için çağrı yaptığı anımsatıldı.

"Eylül sonunda 150 dolar"

Çağrıları ilk başta reddeden Riyad'ın, haziran ayı başlarında tavrını yumuşattığı, temmuz ve ağustos aylarında ise üretimi artıracağını açıkladığı belirtildi.

Yazının devamında, "Ama bu, tüketiciler için avuntu. Petrol fiyatı düşmedi. Muhtemelen yükselecek ve eylül sonunda varil başına 150 doları aşacak. Bu fiyat, 2008'den beri görülmedi." denildi.

Fiyat şokunun nedenleri...

Ekonomik durgunluk dayatmak veya pandemi tarzı kapanma yoluyla tüketimde büyük kesintileri zorunlu kılmak dışında, Biden yönetiminin yaklaşan fiyat şokunu önlemek için yapabileceği çok az şey olduğu, bunun da dört nedeninin bulunduğu aktarıldı.

İlk neden olarak, petrol fiyatlarının yükselmesine rağmen, petrol ürünleri tüketiminin düşmemesi gösterildi.

Tüketici güveninin düşük olduğu, ancak Amerikalıların büyük miktarlarda ürün satın almaya devam ettiği kaydedildi. Diğer büyük ekonomilerin de artan taleple karşı karşıya kaldığı notuna yer verildi.

Kapasitede gerilemeler devam ediyor

İkinci nedenin, daha karmaşık ve ham petrolün kullanılabilir petrol ürünlerine dönüştürülme biçimleriyle ilişkili olduğuna vurgu yapılarak, şöyle denildi:

"Koronavirüs salgını, ABD ve Avrupa'daki birden fazla rafinerinin kapanmasıyla küresel arıtma kapasitesinde düşüşe tanık oldu. Bazı tesisler pandemi nedeniyle kapatıldı.

Ancak, 2019'un sonlarında petrol şirketleri, daralan marjlar ve gelecekteki belirsiz talepler nedeniyle rafineri kapasitesindeki düşüşleri zaten gözlemliyordu."

Envanterler tükeniyor

Ulusların ve şirketlerin, gelecekte kullanılmak üzere depolanan petrol ve petrol ürünleri envanterlerinden faydalanabildiği, bununla birlikte envanterlerin hızlı bir şekilde tükendiği ifade edildi.

Bu durum, fiyatların artmaya devam etmesinin üçüncü nedeni olarak sıralandı.

Az miktarda yedek kapasite

Aynı yazıda dördüncü nedenden, "Üreticiler, normal şartlar altında daha fazla petrol piyasaya sürerek daha yüksek talep seviyelerine cevap verir. Ancak küresel petrol ekonomisinde şaşırtıcı derecede az miktarda yedek kapasite kaldı.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan ABD, 2022'de üretimini günde 720 bin varile kadar artıracak. Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC'in yedek kapasitesi günde 2 milyon varilden az.

Uzmanların uyarısı

OPEC, temmuz ve ağustos aylarında günde yaklaşık 600 bin varillik artış duyurdu. Ancak uzmanlar, gruba birçok üye ülkede kotaları vuran mevcut zorluklar nedeniyle OPEC'in bu seviyeye ulaşmasını beklemiyor." şeklinde bahsedildi.